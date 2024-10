Je Muskov načrt zakonit? Pod drobnogledom denarne nagrade za volivce

Ko gre za slavne in znane podpornike, na strani demokratke Kamale Harris izstopajo Mark Cuban – milijarder in investitor, ki je Slovencem še kako znan zaradi košarkarske ekipe Dallas Mavericks, za katero igra Luka Dončić. Potem je tukaj Taylor Swift – pop pevka, ki je dolgo ostajala politično nevtralna, vendar je v zadnjih letih postala močna podpornica demokratov in aktivistka za človekove pravice ter podnebne spremembe. Pa denimo filmska legenda Tom Hanks – igralec, ki je že dolgo podpornik demokratov in je sodeloval v različnih pobudah za pomoč pri zbiranju sredstev za volilno kampanjo Harrisove.

Na strani Donalda Trumpa je seznam krajši in manj glamurozen, javna podpora republikancev se pač v Hollywoodu, ki na papirju velja za kraj sprejemanja različnosti, lahko hitro konča z uvrstitvijo na črni seznam in s koncem kariere. Je pa na njem denimo znani glasbenik Kid Rock, najbolj razvpita figura pa je nedvomno Elon Musk – tehnološki mogotec in izvršni direktor podjetij Tesla in X (prej Twitter), ki se je v zadnjih letih tudi zaradi nekaterih osebnih izkušenj z njihovo politiko vse bolj oddaljil od demokratov in danes odprto podpira Trumpa ter njegovo kampanjo preko organizacije America PAC.

Ker je ubral nekoliko drugačen pristop od le besednega kritiziranja nasprotnega tabora, pa se je znašel pod plazom kritik in drobnogledom javnosti. Tako se sooča z vprašanji o zakonitosti svoje kampanje, v kateri ponuja denarne nagrade volivcem v ključnih zveznih državah.

V okviru pobude, ki jo izvaja politična skupina America PAC, so namreč volivcem v t. i. swing državah – Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Severna Karolina in Pensilvanija – ponujene različne denarne vsote za podpis peticije, ki podpira pravice do svobode govora in nošenja orožja. V Pensilvaniji je nagrada za podpis ali priporočilo višja, kar je še posebej zanimivo, saj gre za ključno državo v prihajajoči volilni tekmi.