Je naveza Trump - Musk sporna?

Najbogatejši Zemljan Elon Musk se vse bolj ukvarja s politiko, saj je postal eden najvidnejših in najpomembnejših podpornikov novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Njegov vpliv sega v vse pore Trumpovega političnega sveta, od donacij in organizacije kampanje, mobilizacije svojih 200 milijonov sledilcev na omrežju X do svetovanja Trumpu v pripravah na predsedovanje. Mnogi menijo, da je takšno sožitje etično sporno, saj imajo Muskova podjetja donosne pogodbe z vlado. Milijarder naj bi sicer novi vladi tudi svetoval, kako povečati učinkovitost in zmanjšati porabo, mnogi pa se sprašujejo, kako dolgo bo sodelovanje dveh močnih in samosvojih osebnosti v resnici trajalo.