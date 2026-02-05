Naslovnica
Tujina

Je nekdanji norveški premier od Epsteina prejel denar?

05. 02. 2026 18.00

Avtor:
K.H.
Thorbjorn Jagland

Odkar je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo zadnji paket dokumentov v zvezi s primerom Epstein, na dan prihaja vse več imen iz visoke politike, ki so imeli tesne stike z obsojenim, zdaj že pokojnim pedofilom. Med imeni je tudi nekdanji norveški premier, ki je bil tudi nekdanji generalni sekretar Sveta Evrope in predsednik Nobelovega odbora. Iz dopisovanja je razvidno, da je Epsteina prosil celo za finančno pomoč pri nakupu stanovanja. Če je Jagland prejel finančne koristi od pokojnega spolnega prestopnika, to pomeni kršitev etičnih predpisov odbora, je v sredo sporočil Nobelov inštitut.

Jeffrey Epstein in nekdanji norveški premier Thorbjorn Jagland sta bila več kot le bežna znanca, kažejo dokumenti, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo. Norveški časopis VG se je zakopal v dokumente, objavljene v petek, in odkril, da je imel Jagland obsežne stike z Epsteinom.

Na neki točki je Jagland svojega prijatelja Epsteina celo prosil za finančno pomoč pri nakupu stanovanja, poroča VG. Jagland je sicer za časnik zanikal, da bi od Epsteina prejel denar, in je zatrdil, da si je vsa posojila za svoje nepremičnine zagotovil pri norveški banki DNB.

Thorbjorn Jagland
Thorbjorn Jagland
FOTO: AP

"Če se izkaže, da je Thorbjorn Jagland med svojim članstvom v Nobelovem odboru od Jeffreyja Epsteina prejel znatne finančne koristi, bi bilo to v nasprotju z našim etičnim kodeksom," je razkritje komentiral Kristian Berg Harpviken, direktor Nobelovega inštituta. Kot pravijo, na pojasnila Jaglanda glede povezav z Epsteinom še čakajo, šele nato pa bodo sprejeli zaključke.

Epstein se je udeležil vsaj dveh dogodkov v Jaglandovi uradni rezidenci, medtem ko je norveški politik očitno zasebno večkrat bival v Epsteinovih nepremičninah v New Yorku in Parizu. Glede na objavljene dokumente je Jagland leta 2018 bival pri Epsteinu v New Yorku, leta 2015 in 2018 pa v Epsteinovem stanovanju v Parizu. Iz dokumentov je razvidno tudi, da so Epsteinove pomočnice večkrat rezervirale letalske karte in sobe za Jaglanda in ob eni priložnosti tudi za njegovo ženo in otroke. Nekdanji norveški premier in njegova družina sta leta 2014 načrtovala tudi potovanje na Epsteinov otok, a je bilo potovanje na koncu odpovedano.

"Nimamo nobenih znakov, da bi šlo za uradne posle Sveta Evrope z Epsteinom, in v Jaglandovem uradnem dnevniku iz tistega časa ni sledi o teh zasebnih srečanjih," je razkritje komentirala Heli Suominen iz Sveta Evrope.

V Epsteinovih dojsejih se pojavlja tudi Miroslav Lajčak (levo), ki je na tej fotografiji skupaj s Thorbjornom Jaglandom.
V Epsteinovih dojsejih se pojavlja tudi Miroslav Lajčak (levo), ki je na tej fotografiji skupaj s Thorbjornom Jaglandom.
FOTO: Profimedia
Preberi še Pedofil Epstein, Slovenija, Luka Koper, Lajčak in Arabci

Norveška Progresivna stranka je medtem uradno zahtevala neodvisno preiskavo norveškega zunanjega ministrstva v povezavi s primerom Epstein, potem ko so se v Epsteinovih dokumentih pojavila nekatera imena ključnih osebnosti norveške politike in zunanjega ministrstva, poroča NRK.

Jagland je za časopis Aftenposten povedal, da je s tem, ko je ohranil stike z Epsteinom, pokazal "slabo presojo".

Thorbjorn Jagland
Thorbjorn Jagland
FOTO: AP

Jagland je bil premier Norveške med letoma 1996 in 1997. Med januarjem 2009 in marcem 2015 je bil predsednik Nobelovega odbora, ki izbira prestižnega dobitnika Nobelove nagrade za mir. Bil je tudi generalni sekretar Sveta Evrope med letoma 2009 in 2019.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je nedavno v skladu z zakonom o preglednosti Epsteinovih dosjejev objavilo več kot tri milijone strani, 2000 videoposnetkov in 180.000 slik, povezanih z Epsteinom. Gradivo vključuje fotografije, transkripte s sodišča in preiskovalne zapisnike. Veliko strani je sicer še vedno močno cenzuriranih.

Norveška princesa Epsteinu: 'Pogrešam svojega norega prijatelja'

Zadnji paket objavljenih dokumentov vsebuje tudi skoraj 1000 omemb bodoče norveške kraljice Mette-Marit, soproge prestolonaslednika Haakona. Sodeč po zapisih je imela dolgoletne prijateljske stike z Epsteinom. Vsaj dvakrat jo je povabil tudi na svoj zasebni otok, vendar ni nobenih dokazov ali potrditev, da ga je res obiskala. Tiskovni predstavniki kraljeve palače so odločno zanikali, da bi prestolonaslednica kdaj bila na otoku. 

Dokumenti sicer tudi kažejo, da je Mette-Marit obiskala Epsteinovo vilo na Floridi in si z njim izmenjala sporočila, vključno z enim, v katerem je zapisala: "Pogrešam svojega norega prijatelja."

Preberi še Princesa iz zloglasnih dosjejev

Zdaj se posipa s pepelom in se opravičuje zaradi "slabe presoje" v odnosu z obtoženim spolnim prestopnikom, norveški mediji pa ji ne prizanašajo. Hkrati se sprašujejo, kaj so počeli kraljevi svetovalci, ki bi morali preprečiti prav take stike, ki bi lahko vrgli slabo luč na monarhijo.

Epsteina so 10. avgusta 2019 našli mrtvega v newyorškem zaporu, kjer naj bi storil samomor, medtem ko je čakal na sojenje zaradi zveznih obtožb o upravljanju mreže trgovine z ljudmi za spolne namene, v katero so bile vpletene mladoletne deklice in ženske.

Opomin zaradi besed: lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla

Rojstnodnevni baloni eksplodirali, moški in ženska z opeklinami

KOMENTARJI19

Smo druga Švica
05. 02. 2026 19.59
Bolnike je treba vse na kup pa terapija.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
05. 02. 2026 19.58
Itaq. -- zdaj je utihnila, ko jo g. Tomašič toži ... !!!
Odgovori
+2
2 0
nora_ovca
05. 02. 2026 19.57
Zanimivi časi prihajajo.
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
05. 02. 2026 19.54
Zlata greznica…
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
05. 02. 2026 19.52
.................počasi bodo objavljeni tudi dokumenti o obiskih otoka Baracka Obame in njegovih fetišov, povezavi Vatikana z Epsteinom, izvedeli bomo o posnetih izjavah prič kaj so vse videli in doživeli, kar presega domišljijo tudi največjih sprevržencev,................ kako so izginjali otroci...................., okusih mesa,..................najbolj blaznih eliksirjih večne mladosti,..............in svet bo spoznal kakšne živali nam vladajo..........................
Odgovori
+5
5 0
jedupančpil
05. 02. 2026 20.00
eh prihaja pa nov in nov narod in je zacaran krog
Odgovori
0 0
kinimod
05. 02. 2026 19.51
Tudi Makron ?
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
05. 02. 2026 19.50
Judje vse podkupili....
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
05. 02. 2026 19.48
Pa kaj še težite s tem ... Tukaj je vse jasno, gre za krog Satanistov o katerih se že dolgo govori .. !!
Odgovori
+3
3 0
Kviz
05. 02. 2026 19.46
Pustite že enkrat tega Epsteina, vse ženske ki se sedaj pritožujejo so bile mastno plačane to je dejstvo, sedaj jim je zmanjkalo $ in hočejo še odpravnino.
Odgovori
-5
1 6
biggie33
05. 02. 2026 19.47
A dojenčki tudi??
Odgovori
+4
5 1
slayer2
05. 02. 2026 19.37
Imam občutek,da bo ves drek splaval na površino!!!
Odgovori
+6
6 0
Slavko BabIč
05. 02. 2026 19.28
Epsteina so financirali tel avivski sionisti, on je pa naprej....
Odgovori
+4
4 0
tavbix
05. 02. 2026 19.28
Imam občutek, da je tale zgodba z nekim namenom ravno sedaj tako medijsko opevana po svetu... Zelo verjetno se v ozadju dogajajo kakšne druge zadeve, ki bodo pomembno oblikovale naša življenja v prihodnjih letih...
Odgovori
+4
5 1
biggie33
05. 02. 2026 19.26
Bil je tudi predsednik Nobelovega odbora.. hehe, zdaj je jasno zakaj je Obama dobil nagrado za mir, čeprav je v Iraku pobil pol milijona otrok..
Odgovori
+8
8 0
Slavko BabIč
05. 02. 2026 19.30
Ni obama pobil milijon otrok v Iraku, ampak tista zunanja ministrica židovskega rodu,, jih pa je lahko ubil Obama kakšnih 20.000. in je dobil Nobelovo nagrado!
Odgovori
+3
3 0
biggie33
05. 02. 2026 19.43
Najbrž misliš V. Nulland.. gospa je imela glavno vlogo tudi pri državnem udaru v Ukrajini 2014.. najbolj je znana po telefonskem pogovoru, ki je ušel v javnost, ko je povedala svoje mnenje o EU..
Odgovori
+4
4 0
Slavko BabIč
05. 02. 2026 19.52
Ne mislim na Albreigtova, ki je imela zakupljene rudnike na Kosovu!
Odgovori
+1
1 0
biggie33
05. 02. 2026 19.55
Aja, še ena židinja..
Odgovori
0 0
bibaleze
