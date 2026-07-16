Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po incidentu na letu Ryanaira: zakaj je odpadlo okno in ali se to lahko ponovi?

Solun, 16. 07. 2026 17.15 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
N.V.
Ryanair

Kako je potnika med letom skoraj posesalo ven iz letala, ko je počilo okensko steklo? Čeprav se sliši nemogoče, se je prav to zgodilo Ljubiši Karoviću, ki je vzletel iz Soluna v Grčiji. Njegova glava in ramena so bili delno že zunaj, znotraj so ga držali žena in drugi potniki. Zakaj do tega sploh pride?

Karović je potoval z letalom družb Ryanair in Air Malta, ki je vzletelo iz Soluna v Grčiji, ko je na Boeingu 737-800 izpadlo okensko steklo ob njegovem sedežu. Zaradi nenadne dekompresije ga je začelo vleči skozi okno.

Karović je imel sicer med poletom pripet varnostni pas, kar je bistveno pripomoglo k temu, da ga ni povsem posesalo iz letala. Pomembni so bili sicer tudi drugi dejavniki. Potniška letala imajo razmeroma majhna okna, zato bi telo odraslega človeka težko posesalo v celoti ven. Poleg tega je najmočnejši učinek sesanja razmeroma kratkotrajen.

"Pretok zraka je nenaden in se ustavi, ko se tlak v kabini izenači s tlakom zunaj letala," je pojasnil dr. Jason Knight, predavatelj na Univerzi v Portsmouthu.

Potniki na letalu
Potniki na letalu
FOTO: Shutterstock

In zakaj je do tega sploh prišlo? Preiskovalci še niso potrdili nobenih podrobnosti glede incidenta, vendar naj bi se po navedbah potnikov okno razbilo, potem ko ga je zadela razbitina, ki je odletela z desnega motorja ob njegovi okvari na višini približno 4900 metrov, poroča Guardian.

Iz družbe Ryanair so sporočili, da se je letalo "kmalu po vzletu vrnilo v Solun, potem ko se je med letom razbilo potniško okno". Incident se je zgodil nad Severno Makedonijo. Oblasti so sporočile, da je letalo obrnilo zaradi "težav z desnim motorjem in dekompresije potniške kabine".

Preberi še Moža držala za noge in ga rešila: 'Če umreva, umreva skupaj'

Kako pogosti so takšni incidenti?

Takšni dogodki so izjemno redki, a tokrat ni bilo prvič. Zadnji znani primer, ko je potnico delno posesalo skozi razbito okno oziroma jo je zaradi razlike v tlaku v kabini tehnično gledano potisnilo navzven, se je zgodil leta 2018 na letu družbe Southwest Airlines iz New Yorka v Dallas. Čeprav so jo drugi potniki uspeli potegniti nazaj v letalo, je zaradi poškodb umrla.

Tudi v smrtonosni nesreči leta 2018 na letalu Boeing 737 družbe Southwest Airlines z motorji CFM je okno razbila odlomljena lopatica ventilatorja.

Leta 2024 je na letalu Boeing 737 MAX družbe Alaska Airlines med letom odpadel celoten panel, ki je zapiral odprtino za dodatna vrata. Na srečo sedeži ob tej odprtini niso bili zasedeni.

Sicer pa so bili v sodobnih potniških letalih najbližje temu, da bi jih posesalo iz letala, piloti, in sicer v primerih, ko se je med letom razbilo vetrobransko steklo pilotske kabine.

V večini podobnih nedavnih primerov so udeleženci preživeli. Karović se trenutno v bolnišnici zdravi zaradi telesnih poškodb in psihične travme. Njegova žena je povedala, da je krvavel iz nosu in ust, si hudo poškodoval roko ter med nesrečo utrpel odrgnine zaradi močnega trenja.

Preberi še Let groze: počilo okno, Srba skoraj posesalo skozi odprtino

Kdo je najbolj ogrožen, če se zlomi okensko steklo?

Najbolj ogroženi so ljudje, ki sedijo tik ob oknu in niso pripeti z varnostnim pasom, še posebej, če so dovolj majhni, da bi lahko zlahka zdrsnili skozi odprtino. Potniki v vrstah pred in za njimi so običajno zaščiteni s sedeži.

"Največja hitrost pretoka zraka je prav skozi okno, zato je vsakdo, ki sedi blizu okna in bi lahko šel skozenj, ogrožen, vendar so takšni dogodki izjemno redki," je dejal Knight. "Vrata so veliko večja od oken, zato bi bil ogrožen tudi vsak, ki sedi blizu vrat, vendar bi bil tudi to zelo redek primer."

Letala so sicer zasnovana tako, da prenesejo zlom okna, vendar lahko nenadna izguba tlaka povzroči resne težave, še posebej če je letalo staro ali pa ni bilo ustrezno vzdrževano. Starejša letala lahko sčasoma dobijo številne manjše razpoke, ki postanejo velika šibkost, ko je trup izpostavljen nenadnemu udarcu.

Kako se izogniti takšnim dogodkom?

Edini očiten ukrep, ki se zdi smiseln pri tako izjemnem, a skrajnem dogodku, je uporaba varnostnega pasu ter izogibanje sedežem ob oknu, zlasti tistim v vrstah ob motorju ali tik za njim. Točen sedež ob oknu, ki se je razbil na letu družbe Ryanair, še ni potrjen, vendar naj bi šlo za območje okoli sedežev 12F, 14F ali 15F.

Ko se zgodi začetna eksplozivna dekompresija, je nevarnost, da bi druge potnike, ki pomagajo, posesalo iz letala, majhna. Kljub temu strokovnjaki svetujejo, da je najbolje upoštevati navodila letalske posadke.

ryanair incident letalo

Zaradi gozdnega požara na Korziki obtičalo okoli 200 pohodnikov

Skoraj osem let po tragediji prva sodba: nekdanjemu direktorju 12 let zapora

24ur.com Let groze: počilo okno, Srba skoraj posesalo skozi odprtino
24ur.com Pretep na letalu: oba sta želela sedeti ob oknu
24ur.com Potnik prvega razreda napadel košaro s prigrizki in skušal odpreti vrata
24ur.com Fantovščina ušla izpod nadzora, let na Majorko prestavljen
24ur.com Skorajšnje trčenje v zraku: potniško letalo se je za las izognilo britanskemu lovcu
24ur.com 'Namesto letalskih vrat sem zagledal oblake. To je to, umrl bom'
24ur.com Kaj natanko se je dogajalo med incidentom na letalu EasyJet?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frincko
16. 07. 2026 19.19
RyanAir - nateguni, da jim ni para. Nikoli več ne letim z njimi, pa čeprav so edini na določeni liniji. Se vidi, da če ni denarja, tudi vzdrževanje odpade. Ljudje zbudite se, obstajajo boljše alternative kot ti nategunski Irci.
Odgovori
0 0
obožeobože
16. 07. 2026 19.06
Vse se lahko zgodi! Upam da ni hudo gospod poškodovan!.
Odgovori
0 0
Jejzus
16. 07. 2026 18.35
Kako pogosti so takšni incidenti? Takšni dogodki so izjemno redki, a tokrat ni bilo prvič ????. In potem naštevate podobne incidente in dodate " V večini podobnih nedavnih primerov so udeleženci preživeli". Vi to resno ali se samo malo hecate.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
zadovoljna
Portal
Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
vizita
Portal
Umrl je Richard Scolyer, zdravnik, ki je postal lastni poskusni zajček
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
cekin
Portal
Cene hrane kmalu spet v nebo? Ekonomisti razkrivajo napovedi
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
dominvrt
Portal
Grenka sol za zeleno in gosto trato: res deluje ali gre za mit?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
okusno
Portal
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804