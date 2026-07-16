Po incidentu na letu Ryanaira: zakaj je odpadlo okno in ali se to lahko ponovi?

Karović je potoval z letalom družb Ryanair in Air Malta, ki je vzletelo iz Soluna v Grčiji, ko je na Boeingu 737-800 izpadlo okensko steklo ob njegovem sedežu. Zaradi nenadne dekompresije ga je začelo vleči skozi okno. Karović je imel sicer med poletom pripet varnostni pas, kar je bistveno pripomoglo k temu, da ga ni povsem posesalo iz letala. Pomembni so bili sicer tudi drugi dejavniki. Potniška letala imajo razmeroma majhna okna, zato bi telo odraslega človeka težko posesalo v celoti ven. Poleg tega je najmočnejši učinek sesanja razmeroma kratkotrajen. "Pretok zraka je nenaden in se ustavi, ko se tlak v kabini izenači s tlakom zunaj letala," je pojasnil dr. Jason Knight, predavatelj na Univerzi v Portsmouthu.

Potniki na letalu FOTO: Shutterstock

In zakaj je do tega sploh prišlo? Preiskovalci še niso potrdili nobenih podrobnosti glede incidenta, vendar naj bi se po navedbah potnikov okno razbilo, potem ko ga je zadela razbitina, ki je odletela z desnega motorja ob njegovi okvari na višini približno 4900 metrov, poroča Guardian. Iz družbe Ryanair so sporočili, da se je letalo "kmalu po vzletu vrnilo v Solun, potem ko se je med letom razbilo potniško okno". Incident se je zgodil nad Severno Makedonijo. Oblasti so sporočile, da je letalo obrnilo zaradi "težav z desnim motorjem in dekompresije potniške kabine".

Kako pogosti so takšni incidenti?

Takšni dogodki so izjemno redki, a tokrat ni bilo prvič. Zadnji znani primer, ko je potnico delno posesalo skozi razbito okno oziroma jo je zaradi razlike v tlaku v kabini tehnično gledano potisnilo navzven, se je zgodil leta 2018 na letu družbe Southwest Airlines iz New Yorka v Dallas. Čeprav so jo drugi potniki uspeli potegniti nazaj v letalo, je zaradi poškodb umrla. Tudi v smrtonosni nesreči leta 2018 na letalu Boeing 737 družbe Southwest Airlines z motorji CFM je okno razbila odlomljena lopatica ventilatorja. Leta 2024 je na letalu Boeing 737 MAX družbe Alaska Airlines med letom odpadel celoten panel, ki je zapiral odprtino za dodatna vrata. Na srečo sedeži ob tej odprtini niso bili zasedeni. Sicer pa so bili v sodobnih potniških letalih najbližje temu, da bi jih posesalo iz letala, piloti, in sicer v primerih, ko se je med letom razbilo vetrobransko steklo pilotske kabine. V večini podobnih nedavnih primerov so udeleženci preživeli. Karović se trenutno v bolnišnici zdravi zaradi telesnih poškodb in psihične travme. Njegova žena je povedala, da je krvavel iz nosu in ust, si hudo poškodoval roko ter med nesrečo utrpel odrgnine zaradi močnega trenja.

Kdo je najbolj ogrožen, če se zlomi okensko steklo?

Najbolj ogroženi so ljudje, ki sedijo tik ob oknu in niso pripeti z varnostnim pasom, še posebej, če so dovolj majhni, da bi lahko zlahka zdrsnili skozi odprtino. Potniki v vrstah pred in za njimi so običajno zaščiteni s sedeži. "Največja hitrost pretoka zraka je prav skozi okno, zato je vsakdo, ki sedi blizu okna in bi lahko šel skozenj, ogrožen, vendar so takšni dogodki izjemno redki," je dejal Knight. "Vrata so veliko večja od oken, zato bi bil ogrožen tudi vsak, ki sedi blizu vrat, vendar bi bil tudi to zelo redek primer." Letala so sicer zasnovana tako, da prenesejo zlom okna, vendar lahko nenadna izguba tlaka povzroči resne težave, še posebej če je letalo staro ali pa ni bilo ustrezno vzdrževano. Starejša letala lahko sčasoma dobijo številne manjše razpoke, ki postanejo velika šibkost, ko je trup izpostavljen nenadnemu udarcu.

Kako se izogniti takšnim dogodkom?