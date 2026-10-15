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Je res odvetnica? Po izjavi o Kitajski trdi, da je vprašanje napačno razumela

Washington, 15. 10. 2026 15.53 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Katie Zacharia, tiskovna predstavnica Bele hiše

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia se sooča z vprašanji o svojih pravnih kvalifikacijah, potem ko je novinarjem dejala, da je pravniški izpit opravila ob selitvi na Kitajsko. To namreč odpira vprašanje, ali ima dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v ZDA. Kasneje je pojasnila, da je novinarjevo vprašanje zaradi hrupa predsedniškega helikopterja napačno slišala. Medtem je časnik The Wall Street Journal poročal, da je Zacharia leta 2011 sicer opravljala kalifornijski pravniški izpit, vendar ga ni opravila.

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia se ob prevzemu vloge javnega obraza Trumpove administracije sooča z vse več vprašanji o svoji poklicni preteklosti in življenjepisu. Dolgo se je predstavljala kot pravnica ter si prizadevala uveljaviti kot komentatorka konservativnih medijev, kot sta Fox News in Newsmax. 

Katie Zacharia, tiskovna predstavnica Bele hiše
Katie Zacharia, tiskovna predstavnica Bele hiše
FOTO: AP

Do zdaj nista ne sama niti Bela hiša predložili dokazov, da je opravila pravosodni izpit oziroma pridobila licenco za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav ali na Kitajskem, kjer je pred leti delala v veliki odvetniški pisarni, poroča AP News. 

Vprašanja se pojavljajo tudi v zvezi z odločitvijo predsednika Donalda Trumpa, da jo imenuje na položaj. Pred imenovanjem je bila namreč le nekaj mesecev zaposlena v njegovem podjetju Trump Media & Technology Group, njen prvi nastop pred novinarji v torek pa je bil deležen številnih kritik.

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Po poročanju neodvisnega medija Popular Information naj Zacharia ne bi bila vpisana med licencirane pravnike v nobeni ameriški zvezni državi.

Kaj razkriva njen življenjepis?

Po podatkih s profila na LinkedInu je od junija zaposlena kot višja svetovalka za komuniciranje v Trumpovem medijskem podjetju, pred tem pa je dva meseca delala na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost. Med letoma 2011 in 2013 je bila sodelavka odvetniške pisarne v Pekingu, pozneje pa glavna pravna svetovalka politične organizacije v Kaliforniji. Na vprašanja o njenem poklicnem ozadju se vpletene organizacije niso odzvale.

V javnih predstavitvah se že več let opisuje kot pravnica z izkušnjami na področju mednarodnega prava, političnega zagovorništva in dela za neprofitne organizacije. Navaja tudi sodelovanje s Svetovno banko in Mednarodno finančno korporacijo, vendar njene pravne kvalifikacije in navedbe o poklicnih izkušnjah ostajajo predmet vprašanj.

Napačno naj bi slišala vprašanje

Po tem, ko so se pojavili dvomi o njenih kvalifikacijah, je dejala, da je napačno slišala vprašanje o tem, ali je opravila pravniški izpit, poročajo ameriški mediji. Novinarjem je namreč povedala, da je pravniški izpit opravila "ko se je preselila na Kitajsko", kar je sprožilo vprašanja, ali ima sploh licenco za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav.

Časnik The New York Times je poročal, da je govoril z Zachario, ki je pojasnila, da zaradi hrupa predsedniškega helikopterja Marine One na južnem travniku Bele hiše vprašanja ni dobro slišala. "Predvidevala sem, da se je vprašanje glasilo: 'Kje ste bili po koncu pravne fakultete?'" naj bi povedala časniku. "Poleg tega zaradi protokola in razdalje za predsednikom nisem mogla stopiti bližje, da bi vprašanje bolje slišala," je še pojasnila.

Časnik The Wall Street Journal je sicer poročal, da je Zacharia leta 2011 opravljala kalifornijski pravniški izpit, vendar ga ni opravila.

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Katie Zacharia tiskovna predstavnica zda donald trump

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KOMENTARJI13

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lokson
15. 10. 2026 17.35
Toooo, brez Trumpa vam živeti ni. Zelo, zelo pomembno je tole natolcevanje, kajne.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
15. 10. 2026 17.33
Še ena lažnivka. Ah ta politika.
Odgovori
0 0
qwerty99
15. 10. 2026 17.33
Tako seciranje niti nima smisla, saj te službe ni dobila zaradi kompetenc. Trump jo je pogledal in rekel: dobra je.
Odgovori
0 0
Reality check
15. 10. 2026 17.31
oralni izpit še mora opraviti
Odgovori
+1
1 0
royayers
15. 10. 2026 17.32
ga je že, Doni ne da nic zastonj. on je biznismen
Odgovori
+1
1 0
Ombolo1
15. 10. 2026 17.33
Na avdiciji je že šla skozi.
Odgovori
0 0
osservatore
15. 10. 2026 17.21
Tudi če ni odvetnica, bo dobra za menjavanje plenic Oranžnemu.
Odgovori
+3
3 0
Ombolo1
15. 10. 2026 17.33
Najprej se stehta testise, nato plenica. XXXL.
Odgovori
0 0
BrezPitt
15. 10. 2026 17.20
Kolegica našega Stevota in Mijiča.
Odgovori
+3
3 0
Ombolo1
15. 10. 2026 17.31
"Nisem razumela vprašanja", oziroma po naše: "sej sem že povedal...".
Odgovori
0 0
Perovskia
15. 10. 2026 17.10
Dal jo je gor ker dobr izgleda. Uvav s com mate delo
Odgovori
+2
2 0
Perrun
15. 10. 2026 17.31
dobro zgleda?? ojej.
Odgovori
0 0
Tempus Fugit
15. 10. 2026 17.08
Izgleda, da je v žlahti z Mijićem - tudi ona je naredila napako, ko je vpisovala izobrazbo....Nehote seveda...Pa kaj je tem ljudem? A mislijo, da lahko fudlajo z izobrazbo, ne da bi jih odkrili?
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+2
2 0
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