Je res odvetnica? Po izjavi o Kitajski trdi, da je vprašanje napačno razumela

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia se ob prevzemu vloge javnega obraza Trumpove administracije sooča z vse več vprašanji o svoji poklicni preteklosti in življenjepisu. Dolgo se je predstavljala kot pravnica ter si prizadevala uveljaviti kot komentatorka konservativnih medijev, kot sta Fox News in Newsmax.

Katie Zacharia, tiskovna predstavnica Bele hiše FOTO: AP

Do zdaj nista ne sama niti Bela hiša predložili dokazov, da je opravila pravosodni izpit oziroma pridobila licenco za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav ali na Kitajskem, kjer je pred leti delala v veliki odvetniški pisarni, poroča AP News. Vprašanja se pojavljajo tudi v zvezi z odločitvijo predsednika Donalda Trumpa, da jo imenuje na položaj. Pred imenovanjem je bila namreč le nekaj mesecev zaposlena v njegovem podjetju Trump Media & Technology Group, njen prvi nastop pred novinarji v torek pa je bil deležen številnih kritik.

Po poročanju neodvisnega medija Popular Information naj Zacharia ne bi bila vpisana med licencirane pravnike v nobeni ameriški zvezni državi.

Kaj razkriva njen življenjepis?

Po podatkih s profila na LinkedInu je od junija zaposlena kot višja svetovalka za komuniciranje v Trumpovem medijskem podjetju, pred tem pa je dva meseca delala na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost. Med letoma 2011 in 2013 je bila sodelavka odvetniške pisarne v Pekingu, pozneje pa glavna pravna svetovalka politične organizacije v Kaliforniji. Na vprašanja o njenem poklicnem ozadju se vpletene organizacije niso odzvale. V javnih predstavitvah se že več let opisuje kot pravnica z izkušnjami na področju mednarodnega prava, političnega zagovorništva in dela za neprofitne organizacije. Navaja tudi sodelovanje s Svetovno banko in Mednarodno finančno korporacijo, vendar njene pravne kvalifikacije in navedbe o poklicnih izkušnjah ostajajo predmet vprašanj.

Napačno naj bi slišala vprašanje