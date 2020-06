Je osumljenec za iginotje Maddie pred leti posilil tudi Irko?

Irka, ki je bila pred 16 leti posiljena na Portugalskem, je preiskovalce izginotja Madeleine McCann prosila, naj znova odprejo tudi njen primer. Njenega posiljevalca namreč nikoli niso odkrili, sama pa je zaznala veliko podobnosti z Brücknerjevim posilstvom starejše Američanke. Kot pravi, so tako taktika, metode kot predmeti, ki jih je imel pri sebi, ko je napadel Američanko, na las podobni njeni izkušnji.

Irka Hazel Behan je leta 2004 živela v portugalskem kraju Praia da Rocha, le 30 minut vožnje oddaljenem od kraja Praia da Luz, kjer je leta 2007 dopustovala družina McCann. Na Portugalskem je delala kot turistična predstavnica v enem od tamkajšnjih resortov in dva tedna po njenem 21. rojstnem dnevu je doživela grozljivo izkušnjo. Sredi noči je namreč v njen apartma vdrl neznanec in jo posilil. Policija pa nikoli ni odkrila.

Ko je slišala novice o novem osumljencu za izginotje Madeleine McCann, ji je zaradi podatka o tem, da je bil Christian Brückner nedavno obsojen posilstva 72-letne Američanke pred 15 leti, zazvonil alarm. Ob prebiranju podrobnosti posilstva ji je postalo slabo, saj je precej spominjalo na to, kar je doživela tudi sama. "Osupnila sem, ko sem prebrala, kako je napadel žensko leta 2005. Tako taktika in metode, ki jih je uporabil, predmeti, ki jih je imel s seboj, kako dobro je vse načrtoval ... Bruhala sem, če povem po pravici, saj me je prebrano vrnilo nazaj v mojo izkušnjo," je dejala 37-letnica. Posilstvo skrbno načrtoval in snemal Podrobnosti tistega grozljivega dne se Irka še vedno dobro spominja. "Šla sem spat okoli 1. ure in se zbudila, ko me je nekdo poklical po imenu. Obrnila sem se na hrbet in tam je stal zamaskiran moški, oblečen v hlačne nogavice in nekaj, kar je spominjalo na dres, v roki je držal približno 30 centimetrov dolgo mačeto," je po poročanju britanskegaThe Guardian povedala Irka, ki je svojo izkušnjo z neraziskanim posilstvom že pred leti zaupala medijem.

icon-expand Je Christian Brückner napadel tudi Irko? FOTO: Profimedia

Moški je govoril angleško z nemškim naglasom, visok je bil približno 185 centimetrov. Na glavi je nosil masko, videla je le njegove svetle obrvi in modre oči. Prav tako se spomni znamenja na vrhu njegovega desnega stegna, za katerega je menila, da je bodisi potegnjena zanka na nogavicah, tetovaža ali kožno znamenje. Nemški mediji so poročali, da ima Brückner kožna znamenja na desnem stegnu. Hazel pravi, da se je napadalec očitno ob vdoru v njeno stanovanje sezul in v sobi postavil kamero. Ko jo je zbudil, ji je zabičal, da ne sme kričati. Zvlekel jo je v dnevni prostor ter jo privezal ob kuhinjski šank, nato pa iz torbe začel vleči biče in verige. S škarjami je razrezal njena oblačila, in ji usta zamašil potisnil krpo, da ni mogla kričati, nato pa jo začel pretepati in posiljevati. "Zdelo se mi je, da je vse skrbno pripravil, imel je načrt in je bil zelo premišljen. Večkrat si je umil roke in menjal kondome. To se je po moji oceni odvijalo okoli štiri ali pet ur. Ko je končal, me je odvezal s šanka, vendar nisem mogla stati pokončno, ker so se vrvi zažirale v moje noge. Želel je, da bi naredila določeni akt, kar enostavno nisem mogla, na bruhanje mi je šlo," se spominja. To ga je razjezilo, zato ji je ukazal, naj gre v kopalnico, sam pa je pobral mačeto. "Bila sem prepričana, da me bo ubil, zagrozila sem, da bom začela kričati in da nočem v kopalnico. Moje roke so bile še vedno zavezane za mojim hrbtom in prepognil me je čez majhen stolček ter mi glavo prekril z rjuho. Pomislila sem, da je to to, da je mojega življenja konec. Vendar izpod rjuhe sem lahko opazovala, kako je odšel skozi vrata, si obul čevlje in zbežal," je dejala.

Tedne pred napadom opazila, da je nekdo v njeni odsotnosti vstopal v apartma Ko je napadalec zapustil njen apartma, je ženska stekla na recepcijo resorta in poklicala policijo. Na kraj je kmalu prispelo okoli 30 policistov, ki so jo pospremili nazaj v njen apartma in ji naročili, da se sleče, zato da so posneli dokazne fotografije. Behanova je zelo kritična glede samega postopka, saj je prepričana, da niso bili dovolj natančni pri zbiranju dokazov. Ko so jo odpeljali v lokalno bolnišnico, jo je pregledal ginekolog, vendar pravi, da ni prepričana, ali so takrat vzeli kakšne forenzične vzorce. Prav tako je dejala, da ni nihče resno pregledal njenih poškodb. Ko se je čez nekaj dni s starši vrnila v svoj apartma, je njena mama našla njen zlomljen noht na postelji, ki se ji je verjetno zlomil, ko se mu je upirala. "Zato ne verjamem, da so mojo sobo dobro preiskali," je razočarana. Behanova je prepričana, da jo je posiljevalec dlje časa spremljal. Nekaj tednov pred napadom je opažala, da je nekdo bil v njeni sobi, ko je ni bilo tam. "Najprej sem mislila, da sem le paranoična, ampak izginjal je denar, nekdo je premikal stvari. Zdaj vem, da je moj napadalec vdiral v mojo sobo in me zasledoval v času pred posilstvom. Zdaj si želim, da bi takrat prisluhnila svojim slutnjam in to odgovornim povedala," pravi.