Je papež pozval Ukrajino naj se preda? V Kijevu kritični

"Menim, da so najmočnejši tisti, ki vidijo situacijo, razmišljajo o ljudeh in imajo pogum, da zavihtijo belo zastavo in se pogajajo," je dejal v intervjuju za švicarsko televizijo RTS, ki je bil po navedbah Vatikana posnet v začetku februarja. "Beseda pogajanja je pogumna beseda. Ko vidiš, da si poražen, da se stvari niso izšle, je treba imeti pogum za pogajanja," je dodal v odgovoru na vprašanje glede stanja v Ukrajini, pri čemer sicer ni poimensko navedel nobene od vpletenih strani.

Ko je govoril na splošno o konfliktih, tudi o vojni v Gazi, je dodal, da pogajanja niso nikoli predaja. "Gre za pogum, da države ne pripelješ do samomora," je zatrdil.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je pozneje zavrnil nekatere interpretacije, da je papež dejansko pozval k predaji Ukrajine. Kot je dejal, je Frančišek uporabil izraz bela zastava, da bi nakazal na "ustavitev sovražnosti, prekinitev ognja, doseženo s pogumom za pogajanja".

Ponovil je papežev poziv k diplomatski rešitvi v iskanju pravičnega in trajnega miru.

V Kijevu so bili kljub temu do papeževih izjav danes zelo kritični. "Naša zastava je rumena in modra. To je zastava, za katero živimo, umremo in zmagamo. Nikoli ne bomo dvignili nobene druge zastave," je na družbenih medijih zapisal zunanji minister Dmitro Kuleba.

"Najmočnejši je tisti, ki se v bitki med dobrim in zlim postavi na stran dobrega, namesto da poskuša oboje izenačiti in to poimenovati pogajanja," je še zapisal in izrazil upanje, da bo papež po dveh letih uničujoče vojne našel priložnost za obisk Ukrajine.

Ukrajinski veleposlanik v Vatikanu Andrij Juraš se je pred tem na omrežju X vprašal, če je v drugi svetovni vojni kdor koli s Hitlerjem resno govoril o miru in mahal z belo zastavo. Kritičen je bil tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski. "Kaj pa, če bi nekdo pozval Putina, naj zbere pogum in umakne svojo vojsko iz Ukrajine? Brez potrebe po pogajanjih bi se nemudoma vrnil mir," je zapisal na omrežju X.

Ukrajinska vojska odbila obsežen napad

Eden od dronov je po navedbah vojske padel na industrijsko poslopje na območju Odese na jugu države. Poškodovanih ni bilo. Na območju Mikolajiva, prav tako v južnem delu države, je bil v napadu poškodovan daljnovod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Drone tipa šahed naj bi sicer izstrelili z ruske obale Azovskega morja in s priključenega polotoka Krim. Poleg tega je Rusija po navedbah ukrajinske vojske na cilje na območju Harkova in Donecka izstrelila štiri rakete. Tudi ruska stran poroča o ukrajinskem obstreljevanju. V regiji Kursk, ki leži ob meji z Ukrajino, je dron padel na skladišče goriva, ki je nato zagorelo, je javil tamkajšnji guverner Roman Starovojt.