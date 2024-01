Je plačanega morilca nad svojega rivala poslal vodja kavaškega klana?

OGLAS

Darko Geisler Nedeljković, domnevni član škaljarskega klana, je bil v Braziliji brutalno umorjen pred očmi svoje žene in štiriletnega sina. Po poročanju srbskega tabloida Alo je njegovo likvidacijo naročil vodja rivalskega kavaškega klana Radoje Zviter. Razlog pa – maščevanje.

Kdo je Darko Geisler Nedeljković? Geisler je namreč osumljen umora enega od članov kavaškega klana iz Bara Andrije Mrdaka, ki se je zgodil 25. decembra 2014 pred vrati zapora v črnogorskem naselju Spuž. Kot poročajo mediji, je nanj streljal pred očmi več obiskovalcev. Kmalu po zločinu so za njim razpisali tiralico. Njegovo ime so povezovali še s številnimi drugimi umori, a za to ni bilo zbranih dovolj dokazov. Veljal je za neusmiljenega plačanca in visoko pozicioniranega člana škaljarskega klana, ki se je pred roko pravice in maščevanjem svojih rivalov zatekel v Brazilijo. Kot je znano, se je umor zgodil 5. januarja v obalnem mestu Santos blizu Sao Paula, kjer se je srbski državljan skrival dlje časa. Medtem, ko ga je iskal Interpol, si je v Braziliji ustvaril družino, uporabljal lažno identiteto in živel mirno življenje kot mizar, da ne bi pritegnil pozornosti. Umorili so ga na ulici v naselju Embare v trenutku, ko je stopil s kolesa, na katerem je sedel tudi njegov štiriletni sin. Z njima je bila tudi njegova žena.

Posnetek likvidacije je bil objavljen v brazilskih medijih, na njem pa je moč videti moškega, ki se približa Geislerju in ga večkrat ustreli. On skupaj s sinom pade s kolesa, žena pa priskoči na pomoč otroku. Kot poročajo brazilski mediji, je bil ubit z devetmilimetrskim glockom, ki ga uporabljajo policisti. Morilec je nosil masko in rokavice. Izstopil je iz avta, pritekel k družini in vanj izstrelil najmanj tri naboje. Ko je hudo ranjen padel na tla, je morilec pobegnil. Reševalci so mu poskušali pomagati, a je na poti v bolnišnico umrl.

Darko Geisler Nedeljković FOTO: Vijesti icon-expand