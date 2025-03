Je Plenković 'ugrabil' Milanovićevo letalo?

Iz urada predsednika so sporočili, da so morali začetek uradnega obiska predsednika Hrvaške Zorana Milanovića v Črni gori prestaviti za eno uro. Namesto ob 15.30, kot je bilo napovedano prvotno, sta prihod in slovesni sprejem predsednika Milanovića pred Vilo Gorica zdaj predvidena ob 16.30, poroča Net.hr.

"Letalo ni moglo vzleteti iz Zagreba ob načrtovani in vnaprej dogovorjeni uri, ker je isto letalo uporabljal predsednik vlade Andrej Plenković za pot v Dubrovnik," so pojasnili v uradu predsednika, kjer dodajajo, da je vodja kabineta predsednika vlade predsedniku republike 18. marca odobril uporabo službenega letala, direktorat vlade za uporabo službenih letal pa je polet v Podgorico potrdil za 26. marec ob 14.05.