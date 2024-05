Je poplavo mestne hiše povzročila mačka?

V mestni hiši občine so med gradbenimi deli maja lani opazili mačko. Ker mačke ni bilo mogoče ujeti, so stavbo začasno zaklenili. Mačka je nato domnevno odprla pipo, katere cev je bila speljana v stavbo, zaradi česar je voda sprva pronicala v pohištvo in stene, pozneje pa je po tleh stekla tudi v klet, poroča Kronen Zeitung.