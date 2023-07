Je potomka policista odkrila identiteto Jacka Razparača?

Kdo je Jack Razparač ? Vprašanje, ki brez odgovora ostaja že dve stoletji. Serijski morilec, ki so mu nadeli ime Jack Razparač, je leta 1888 v vzhodnem Londonu ubil najmanj šest žensk, njegovi umori pa ostajajo eni izmed najbolj razvpitih nerešenih primerov. A po poročanju France24 pisateljica in prapravnukinja policista, ki je v 19. stoletju preiskoval umore britanskega serijskega morilca, Sarah Bax Horton je svetu morda zdaj le ponudila odgovore.

V svoji knjigi je namreč raziskovala življenje lokalnega izdelovalca cigar Hyama Hyamsa, epileptika in alkoholika, ki se je v času zločinov večkrat zdravil v psihiatrični bolnišnici. Pravi, da se zelo ujema z opisi osumljenca, ki so ga priče videle z žrtvami londonskega morilca. Te so v svojih pričevanjih opisovale moškega v 30 letih, ki je imel togo roko, nepravilno hojo in upognjena kolena.

Avtorica je v svoji raziskavi odkrila zdravstveno kartoteko takrat 35-letnega Hyamsa. Ta razkriva, da je imel izdelovalec cigar poškodbo, zaradi katere ni mogel upogniti ali iztegniti leve roke, pri hoji pa naj bi vlekel stopalo ter da ni mogel zravnati kolen. Podobnost med Razparačem in Hyamsom pa je Bax Hortonova ugotovila tudi pri višini in postavi.