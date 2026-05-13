Je potopljena ruska ladja prevažala jedrske reaktorje za Kima?

Španski poskusi pomoči ladji Ursa Major so bili prekinjeni ob 20.07 tistega večera, ko je prispela ruska vojna ladja, prevzela operacije in ukazala obema ploviloma Sasemar, naj se umakneta na razdaljo dveh navtičnih milj.

Druga plovila na območju so opazila, da se je rusko plovilo, ki je v preteklih 24 urah močno upočasnilo, močno nagibalo in da je posadka zapustila ladjo. Člani posadke so reševalcem povedali, da so v strojnici ladje prišlo do treh eksplozij.

Ladja Ursa Major, 142 metrov dolga ladja pod rusko zastavo v lasti državnega podjetja Oboronlogistics, naj bi plula iz Sankt Peterburga v Vladivostok na skrajnem vzhodu Rusije, ko se je malo pred polnočjo 23. decembra 2024 potopila 62 navtičnih milj od obale Murcie, piše britanski The Guardian .

Glede na dokument španske vlade, je ruska vojna ladja nato izstrelila bakle nad ladjo Ursa Major. Poročilo v murcijskem časopisu La Verdad je navedlo, da bi lahko bile bakle uporabljene za zaslepitev infrardečih kanalov obveščevalnih satelitov, ki so spremljali incident. Do 23.20 se je ladja potopila in zdaj leži na globini 2500 metrov. V eksplozijah naj bi umrla dva člana posadke, 14 pa so jih rešili.

Čeprav je plovilo uradno prevažalo "nenevarno blago" – vključno s 129 ladijskimi zabojniki, dvema žerjavoma in dvema velikima pokrovoma vzdrževalnih odprtin – sta njegova pot in potop vzbudila sum španskih oblasti.

Kapitan je španskim preiskovalcem na koncu povedal, da so "pokrovi jaškov" na njegovi ladji "sestavni deli jedrskega reaktorja, podobni tistim, ki jih uporabljajo podmornice", vendar da ni prevažalo jedrskega goriva.

Preiskovalci so na satelitskih fotografijah na krmi ladje opazili tudi dva ogromna modra kontejnerja – vsak naj bi tehtal približno 65 ton. "Gre za tovor, ki bi ga bilo skoraj nemogoče prepeljati po vijugastih cestah Rusije, Kazahstana, Uzbekistana in Afganistana in naprej," piše v poročilu, na katerega se sklicuje Guardian. "Ta skrivnostni neprijavljeni tovor bi zagotovo upravičil več kot 15.000 kilometrov dolgo potovanje po morju med Sankt Peterburgom in Vladivostokom."

Vir, seznanjen s preiskavo, je za CNN povedal, da je ruski kapitan verjel, da ga bodo preusmerili v severnokorejsko pristanišče Rason, da bi dostavil oba reaktorja. Čeprav je vse okrog dogodka zavito v tančico skrivnosti,

CNN navaja, da je morda šlo za redek in tvega poseg zahodnih vojsk, ki so s tem želele preprečiti Rusiji, da bi poslala posodobljeno jedrsko tehnologijo tesni zaveznici, Severni Koreji. Ladja je izplula dva meseca potem, ko je severnokorejski voditelj Kim Džong Un poslal vojake na pomoč Rusiji pri zaustavitvi ukrajinskega vdora v rusko regijo Kursk.

CNN in La Verdad sta poročala, da bi luknjo velikosti 50 x 50 centimetrov, ki so jo našli v trupu plovila – s poškodovano kovino, obrnjeno navznoter – lahko naredilo orožje, ki ga ima v oborožitvi le nekaj držav, in sicer Združene države Amerike, nekaj zaveznikov Nata, Rusija in Iran.