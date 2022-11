Je premožni novi delničar Fortenove le fiktivni vlagatelj?

Kot poroča hrvaški portal 24sata , ima 46-letni šejk v lasti 27 dirkalnikov Speedcar, ki lahko dosežejo hitrost do 225 kilometrov na uro. Kupil jih je pred 11 leti na dražbi za približno milijon dolarjev. Ukvarja se tudi s kameljimi dirkami in lovom s sokoli.

Študiral je na univerzi v Združenih arabskih emiratih, kjer je leta 2001 diplomiral iz računovodstva. Univerza za humanistične vede in tehnologijo v Luganu pa mu je podelila častni naziv doktorja ekonomije in upravljanja državnega sektorja.

Iz šejkove pisarne so po včerajšnji novici o nakupu 43,4-odstotnega deleža Fortenove sporočili, da "poslovna poteza pomeni začetek strateških investicij šejka na Hrvaškem". "Prepričani smo, da bo ta naložba izjemno koristna za Fortenovo in hrvaško gospodarstvo," so zapisali.

Fortenova in hrvaški mediji sicer poročajo, da šejk pred nakupom, vrednim pol milijarde evrov, ni naročil poglobljene analize poslovanja skupine. Zato se pojavljajo ugibanja, ali je morda šejk le fiktivni vlagatelj, za transakcijo pa v resnici stojijo hrvaški poslovneži, povezani z ruskim kapitalom. Po neuradnih informacijah Večernjega lista v ozadju posla stojita Krešimir Filipović in Miodrag Borojević. Oba povezujejo dolgoletni in razvejani posli v Rusiji ter vrsta poslovnih naložb v nepremičnine in kmetijske projekte na Hrvaškem.

Po informacijah časnika naj bi šejk prihodnji teden prispel na Hrvaško, pripravljen pa se je srečati tudi s premierjem Andrejem Plenkovićem in solastniki Fortenove. Iz hrvaške vlade so sporočili, da niso prejeli prošnje za sestanek, prav tako nimajo nobenih informacij o domnevnem šejkovem obisku.