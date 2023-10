Je Prigožinovo letalo pogubila ročna granata na krovu?

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da so na truplih ljudi, ki so umrli v strmoglavljenju letala skupaj Jevgenijem Prigožinom, odkrili delce eksploziva. Na truplih žrtev letalske katastrofe, na katerem je bilo več Wagnerjevih plačancev, naj bi našli delce ročne granate. "Ni bilo zunanjega udarca na letalo," je zatrdil. Komentiral je tudi razmere v Ukrajini in vojaško pomoč Zahoda. Brez zahodnih milijard in orožja Ukrajina ni sposobna preživeti, je prepričan. "Predstavljajte si, da bi se jutri nehala pomoč, potem preživi le še en teden," je dejal.

Ruski voditelj Vladimir Putin je danes na mednarodnem debatnem forumu Valdai v Sočiju dejal, da so na truplih ljudi, ki so umrli v strmoglavljenju letala skupaj z vodjo najemniške vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom, odkrili delce eksploziva. "Vodja preiskovalnega odbora me je obvestil pred nekaj dnevi," je dejal. Kot pravi, so na truplih žrtev letalske katastrofe našli delce ročne granate. "Ni bilo zunanjega udarca na letalo," trdi Putin. icon-expand Kraj strmoglavljenja letala FOTO: AP Ob tem ni podal podrobnosti, kako bi lahko granata odjeknila, je pa dejal, da bi morali preiskovalci izvesti test na prisotnost alkohola ali drog v krvi umrlih, češ da so v preteklosti v pisarnah Wagnerja že odkrili ogromne količine kokaina. Prigožinova smrt dva meseca po poskusu upora V strmoglavljenju Prigožinovega zasebnega letala Embraer Legacy 600 je po podatkih ruskih oblasti umrlo vseh 10 ljudi na krovu. 23. avgusta je letelo med Moskvo in Sankt Peterburgom, približno pol ure po vzletu pa je padlo na travnik v bližini vasi Kuženkino v regiji Tver. PREBERI ŠE Kdo so bili potniki na pogubljenem letalu? Prigožin, ki je bil s svojimi plačanci zelo aktiven na bojiščih v Ukrajini, je točno dva meseca pred nesrečo vodil upor proti ruskemu vojaškemu vrhu, nazadnje pa se je ustavil 200 kilometrov pred Moskvo in upor preklical. icon-expand Smrt Jevgenija Prigožina FOTO: Profimedia Putin je organizatorje upora takrat označil za izdajalce, ki so Rusiji zasadili nož v hrbet. Številni analitiki so ocenjevali, da se bo ruski predsednik Prigožinu maščeval. Tudi Telegramov kanal, povezan s skupino Wagner, je trdil, da je bilo letalo sestreljeno. Da za padcem letala stoji Putin, je menil tudi Zahod, Kremelj pa je vse obtožbe zavrnil. Putin: Brez zahodnih milijard in orožja Ukrajina ni sposobna preživeti Putin je v Sočiju sicer komentiral tudi razmere v Ukrajini, pri čemer je ocenil, da je ukrajinska protiofenziva v zadnjih štirih mesecih zahtevala že več kot 90.000 žrtev na strani ukrajinske vojske, pri čemer gre tako za mrtve kot ranjene. Ukrajina je po njegovih navedbah izgubila še 557 tankov in 1900 oklepnikov. PREBERI ŠE Groza v vasi Groza: 51 mrtvih v kavarni, kjer je bila sedmina Ocenil je tudi, da bodo zahodne države nadaljevale vojaško podporo Ukrajini, a da bo to vodilo le v slabšanje gospodarskih razmer. Brez zahodnih milijard in orožja Ukrajina ni sposobna preživeti, je dodal. "Predstavljajte si, da bi se jutri nehala pomoč, potem preživi le še en teden," je prepričan. Po njegovem mnenju pa rusko gospodarstvo dobro kljubuje mednarodnim pritiskom predvsem zaradi lastnih obrambnih izdatkov. icon-expand Vladimir Putin na mednarodnem debatnem forumu Valdai v Sočiju FOTO: AP Ruski predsednik je danes še razkril, da je Rusija uspešno testirala jedrsko vodeno raketo burevestnik, obenem pa so uspešno končali delo na medcelinski raketi, ki bi lahko imela jedrsko konico, sarmat. Ameriški časnik New York Times je sicer že poročal, da je iz satelitskih slik razvidno, da se Rusija pripravlja na testiranje rakete burevestnik na Arktiki. Putin, ki je na forumu odgovarjal na vprašanja strokovnjakov, je v svojem govoru večkrat okrivil Zahod in Ukrajino za vojno. Znova je poudaril, da gre pri vojni za prenovo svetovnega reda, pri katerem ne bo dovoljen diktat Zahoda.