Se je Putin sredi protestov umaknil v svojo skrivno luksuzno palačo sredi gozda?

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi sredi brutalnega zatiranja demonstracij proti mobilizaciji v Rusiji pobegnil v svoj skrivni luksuzni kompleks blizu Valdajskega jezera, da si "spočije dušo in telo". V ta namen naj bi celo vnaprej posnel več videoposnetkov srečanj z uradniki, ki jih nameravajo ruski državni mediji objavljati ves teden, da prikrijejo njegovo odsotnost.

Rezidenca sredi gozdov Valdajskega hribovja, približno na pol poti med Moskvo in Sankt Peterburgom, se ponaša s trinadstropnim zdraviliškim kompleksom, kozmetičnim salonom, konjušnico, igriščem za golf, VIP restavracijo s kinodvorano, sobo za biljard in celo mini kazinojem, poroča MailOnline. Po besedah neodvisne novinarke Faride Rusamove, ki se sklicuje na tri vire, seznanjene z urnikom Vladimirja Putina, je ruski predsednik v svojo počitniško hišo odpotoval v sredo, potem ko je razglasil delno vojaško mobilizacijo, da bi spočil svoje "telo in dušo". Tam namerava ostati vsaj do četrtka, v ta namen pa naj bi celo vnaprej posnel več video posnetkov srečanj z uradniki, ki jih bodo ruski državni mediji objavljali ves teden, da bi prikrili njegovo odsotnost, je v objavi na Telegramu zapisala Rusamova. O Putinovem skrivnem premoženju je sicer malo javno dostopnih informacij. Obstoj njegove tajne rezidence je lani razkrila ekipa ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Na posnetkih z dronom je vidno posestvo ob jezeru, v sklopu katerega naj bi bila osebna zobozdravstvena ordinacija in kozmetični salon, v zdraviliškem kompleksu pa so krioterapevtska komora, blatna kopel, lebdeči bazen (velika kopel, napolnjena z zelo slano vodo, na kateri se lebdi), 25-metrski bazen, obdan z masažnimi kadmi in savnami, in podij za tajsko masažo. Opremljen naj bi bil tudi s posebnim Putinovim masažnim stolom, osvetljenim s posebno infrardečo svetlobo.

icon-expand FOTO: Aleksej Navalni icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo Putin je v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo 300.000 rezervistov za bojevanje v Ukrajini. Ob tem je zatrdil, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, tudi jedrska, za zaščito "ruskega" ozemlja, potem ko so regije v Ukrajini, ki so pod nadzorom ruskih in proruskih sil, razglasile, da bodo tam izvedle referendume o priključitvi k Rusiji. Ti trenutno potekajo in bodo trajali vse do torka. V soboto je nato Putin podpisal zakon, s katerim je zaostril kazni za prostovoljno predajo in zavračanje odhoda na bojišče. Ta zdaj znaša deset let zapora. Podpisal je tudi poseben zakon, s katerim je olajšal dostop do ruskega državljanstva vsem tujcem, ki se želijo pridružiti ruski vojski.

Zaradi odrejene mobilizacije je v minulih dneh v Rusiji potekalo več protestov, vključno z Moskvo, Sankt Peterburgom, Tomskom in Omskom. Oblasti so med njihovim zatiranjem aretirale več kot 1000 ljudi. Veliko ljudi želi tudi zapustiti državo, zaradi česar so v zadnjih dneh poročali o povečanem prometu na ruskih mejah, predvsem z Gruzijo in Finsko.

V javnosti je završalo, ker so bili po pomoti vpoklicani tudi študenti, starejši in bolni. Oblasti v Volgogradu na jugozahodu Rusije so na primer 63-letnega nekdanjega vojaškega uslužbenca s sladkorno boleznijo kljub slabemu zdravju in možganskim težavam poslale na usposabljanje. Poziv je prejel tudi 58-letni ravnatelj šole Aleksander Faltin, čeprav nima vojaških izkušenj. Putinov obup je tako velik, da je skušal vpoklicati celo Ruse, ki so že umrli, vključno z moškim, ki je decembra 2020 na vrhuncu pandemije covid-19 umrl pri 40 letih.