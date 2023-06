Je Putin vedel, da Prigožin načrtuje upor in namenoma 'zamižal'?

Še vedno pa ni odgovora na vprašanje, ali je bil Prigožinov poskus za Putina in njegove najožje sodelavce presenečenje. V ZDA, kjer so izjemno previdni pri komentiranju dogodkov v Rusiji, naj bi za nenavadne aktivnosti Wagnerja v zaledju okupiranih območij vedeli že prej. Uradniki iz Pentagona so za medije povedali, da so opazili kopičenje enot ob meji z Rusijo. Da je bilo to znano tudi Moskvi, je dejal poveljnik Rosgvardije (Ruske nacionalne garde) Viktor Zolotov . "Da se pripravlja upor, smo izvedeli iz Prigožinovih krogov," je dejal za RIA Novosti .

V javnost prihajajo nekatere podrobnosti dramatičnih dogodkov, ki so se zgodili 24. in 25. junija v Rusiji. O tem, kako so potekala pogajanja s Prigožinom je v torek govoril tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko . Ta je dejal, da je bil Jevgenij Prigožin pod vplivom nekaterih poveljnikov Wagnerja in v popolnem deliriju. Putin naj ne bi želel z njim govoriti, Lukašenko pa je Prigožina na koncu prepričal, naj zaustavi Wagnerjeve konvoje. Beloruski predsednik je še dejal, da je bila vsaj ena brigada beloruske vojske pripravljena priskočiti na pomoč pri obrambi Moskve.

Ameriški časnik The New York Times poroča, da je vsaj eden od višjih ruskih generalov vedel, da vodja Wagnerjevih plačancev pripravlja upor proti obrambnemu ministrstvu in vrhu generalštaba. Pri tem se sklicuje na neimenovanega uradnika, ki je seznanjen z informacijami, ki jih imajo ameriške obveščevalne službe. Časnik ugiba, da bi lahko omenjeni general bil Sergej Surovikin , poveljnik, ki je prevzel vodenje "posebne vojaške operacije" po harkovskem debaklu ruske vojske.

Vodja Rosgvardije ne izključuje, da so bile v pripravo vojaškega upora vpletene zahodne obveščevalne službe. "Upor je navdihnil Zahod in se prekrival z ambicijami vodje Wagnerja, informacija o njegovi pripravi pa je prišla iz Prigožinovega tabora." Izjavil je tudi, da so bili prepričani v svojo zmago in da uporniki niso imeli možnosti zavzeti Moskve. "Bilo je enostavno - vse sile smo skoncentrirali okrog Moskve." Po zadnjih odločitvah ruskih oblasti bo Rosgvardija odslej imela na voljo tudi težko oborožitev.

Surovikin se je takoj lotil utrjevanja obrambe vzdolž frontne črte in ukazal zračne napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo. Konec leta je tudi sprejel težko odločitev za evakuacijo okrog 25.000 ruskih vojakov z desne obale reke Dneper, ki jim je grozila obkolitev. Ta je bila za razliko od poraza v Harkovu izvedena precej bolj organizirano in z relativno majhnimi žrtvami ter izgubo vojne tehnike. Poveljnik, ki si je skoval ugled med drugo čečensko vojno in operacijami v Siriji, velja za priljubljenega med vojaki. Toda Surovikinu so letos vzeli poveljstvo nad operacijo in jo predali načelniku generalštaba Valeriju Gerasimovu, Surovikin pa je postal eden od njegovih namestnikov. Prigožin je sodeloval s Surovikinom med ruskim vojaškim posredovanjem v Siriji in ga je opisal kot najsposobnejšega poveljnika v ruski vojski.

Ameriški uradniki so za časnik tudi povedali, da obstajajo znaki, da so morda tudi drugi ruski generali podprli Prigožinov poskus, da na silo zamenja vodstvo obrambnega ministrstva. Po njihovem mnenju Prigožin ne bi sprožil svoje vstaje, če ne bi verjel, da mu bodo drugi na položaju priskočili na pomoč.

V torek je ruska FSB sporočila, da umika kazenske obtožbe "oboroženega upora" proti Prigožinu in pripadnikom njegovih sil. Toda, če Putin najde dokaze, da je general Surovikin bolj neposredno pomagal gospodu Prigožinu, ne bo imel druge izbire, kot da ga odstrani iz poveljstva, pravijo uradniki in analitiki za The New York Times. Vseeno pa se zdi, da Putin odgovornost za upor zaenkrat pripisuje izključno Prigožinu in njegovemu najožjemu krogu, menijo ameriški analitiki.