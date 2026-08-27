Je šef Cie Kremlju vročil opozorilo pred napadom na Nato?

Ratcliffov prvi javno znani obisk ruske prestolnice v vlogi šefa Cie se je zgodil v torek, ko so opazili ameriško letalo, ki je pristajalo na moskovskem letališču, na družbenih omrežjih pa se je pojavil posnetek diplomatske kolone, ki se je premikala skozi mesto. O namenu Ratcliffovega potovanja v rusko prestolnico je v sredo prvi poročal Wall Street Journal, ki se je skliceval na neimenovane vire, seznanjene s potovanjem. Politico in CBS News sta ločeno poročala o istem motivu, pri čemer so se sklicevali na več virov, seznanjenih z zadevo.

Ocene Cie naj bi namreč nakazovale, da bi Moskva lahko razmišljala o preizkusu trdnosti zavezništva. Po poročanju WSJ bi lahko Moskva v prihodnjih letih Nato preizkusila z "omejenim napadom". Portal Politico je medtem navajal, da se je Ratcliffovo opozorilo Rusiji nanašalo na morebitno zaostritev razmer, v katero bi bile vključene članice Nata iz baltske regije. Rusija in Ukrajina sta si v zadnjih tednih izmenjali intenzivnejši niz napadov z brezpilotnimi letali in raketami daleč onkraj frontnih črt, kar je okrepilo strahove pred nadaljnjo eskalacijo konflikta. Ob analitikih in zunanjih opazovalcih, ki opozarjajo, da bi lahko ruska invazija v polnem obsegu kmalu prešla v nevarnejšo fazo, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na stopnjevanje vojne. V zadnjem času se pojavljajo govorice, da naj bi ruska vojska načrtovala odprtje nove fronte na severu Ukrajine – v regiji Černigov. To bi lahko še dodatno obremenilo ukrajinsko obrambo.

Moskva FOTO: AP