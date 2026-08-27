Je šef Cie Kremlju vročil opozorilo pred napadom na Nato?

Ratcliffov prvi javno znani obisk ruske prestolnice v vlogi šefa Cie se je zgodil v torek, ko so opazili ameriško letalo, ki je pristajalo na moskovskem letališču, na družbenih omrežjih pa se je pojavil posnetek diplomatske kolone, ki se je premikala skozi mesto.
O namenu Ratcliffovega potovanja v rusko prestolnico je v sredo prvi poročal Wall Street Journal, ki se je skliceval na neimenovane vire, seznanjene s potovanjem. Politico in CBS News sta ločeno poročala o istem motivu, pri čemer so se sklicevali na več virov, seznanjenih z zadevo.
Ocene Cie naj bi namreč nakazovale, da bi Moskva lahko razmišljala o preizkusu trdnosti zavezništva. Po poročanju WSJ bi lahko Moskva v prihodnjih letih Nato preizkusila z "omejenim napadom". Portal Politico je medtem navajal, da se je Ratcliffovo opozorilo Rusiji nanašalo na morebitno zaostritev razmer, v katero bi bile vključene članice Nata iz baltske regije.
Rusija in Ukrajina sta si v zadnjih tednih izmenjali intenzivnejši niz napadov z brezpilotnimi letali in raketami daleč onkraj frontnih črt, kar je okrepilo strahove pred nadaljnjo eskalacijo konflikta.
Ob analitikih in zunanjih opazovalcih, ki opozarjajo, da bi lahko ruska invazija v polnem obsegu kmalu prešla v nevarnejšo fazo, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na stopnjevanje vojne. V zadnjem času se pojavljajo govorice, da naj bi ruska vojska načrtovala odprtje nove fronte na severu Ukrajine – v regiji Černigov. To bi lahko še dodatno obremenilo ukrajinsko obrambo.
Ukrajinski predsednik je pozval zavezniške države, naj okrepijo pritisk s sankcijami na Moskvo in Kijevu zagotovijo nadaljnjo podporo pri krepitvi zračne obrambe. Ruske sile so v zadnjih tednih povečale število raketnih napadov na ukrajinska mesta, pristanišča in železnice, medtem ko Ukrajini primanjkuje protibalističnih prestreznikov.
CBS News je dodatno poročal, da je Ratcliffe omenil tudi Iran in opozoril na dodatne sankcije, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo ponovno odprta za ladijski promet. Trumpova administracija je iranskim trgovinskim partnerjem zagrozila s tako imenovanimi sekundarnimi sankcijami. Kitajska, Združeni arabski emirati in Turčija so med glavnimi iranskimi trgovinskimi partnericami, medtem ko ima Rusija že dolgo tesne gospodarske in vojaške vezi s Teheranom.
Ameriški predsednik Donald Trump ni dramatičen. Poskuša namreč zmanjšati pomen obiska. Dejal je, da je bil Ratcliffov prihod v Moskvo "na pol rutinski". Je pa povedal, da so se pogovarjali o vojni v Ukrajini, vendar da obisk ni povezan ne z vojno v Iranu ne z ruskimi grožnjami zvezi Nato.
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