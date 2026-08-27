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Je šef Cie Kremlju vročil opozorilo pred napadom na Nato?

Washington, 27. 08. 2026 10.30 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
M.V.
John Ratcliffe

Ruska vojska se po štirih letih težkih bojev z vsemi napori počasi prebija skozi neznane donbaške vasi in manjša mesta, medtem ko neimenovani viri ameriškemu tisku sporočajo, da se Vladimir Putin pripravlja napasti Nato. In prav to naj bi bilo ozadje nenadnega obiska šefa Cie Johna Ratcliffa v Moskvi, ki da je v Kremelj prišel vročit opozorilo.

Ratcliffov prvi javno znani obisk ruske prestolnice v vlogi šefa Cie se je zgodil v torek, ko so opazili ameriško letalo, ki je pristajalo na moskovskem letališču, na družbenih omrežjih pa se je pojavil posnetek diplomatske kolone, ki se je premikala skozi mesto.

O namenu Ratcliffovega potovanja v rusko prestolnico je v sredo prvi poročal Wall Street Journal, ki se je skliceval na neimenovane vire, seznanjene s potovanjem. Politico in CBS News sta ločeno poročala o istem motivu, pri čemer so se sklicevali na več virov, seznanjenih z zadevo.

Preberi še Direktor Cie v Moskvi: Trump namignil na Ukrajino

Ocene Cie naj bi namreč nakazovale, da bi Moskva lahko razmišljala o preizkusu trdnosti zavezništva. Po poročanju WSJ bi lahko Moskva v prihodnjih letih Nato preizkusila z "omejenim napadom". Portal Politico je medtem navajal, da se je Ratcliffovo opozorilo Rusiji nanašalo na morebitno zaostritev razmer, v katero bi bile vključene članice Nata iz baltske regije.

Rusija in Ukrajina sta si v zadnjih tednih izmenjali intenzivnejši niz napadov z brezpilotnimi letali in raketami daleč onkraj frontnih črt, kar je okrepilo strahove pred nadaljnjo eskalacijo konflikta.

Ob analitikih in zunanjih opazovalcih, ki opozarjajo, da bi lahko ruska invazija v polnem obsegu kmalu prešla v nevarnejšo fazo, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na stopnjevanje vojne. V zadnjem času se pojavljajo govorice, da naj bi ruska vojska načrtovala odprtje nove fronte na severu Ukrajine – v regiji Černigov. To bi lahko še dodatno obremenilo ukrajinsko obrambo.

Moskva
Moskva
FOTO: AP

Ukrajinski predsednik je pozval zavezniške države, naj okrepijo pritisk s sankcijami na Moskvo in Kijevu zagotovijo nadaljnjo podporo pri krepitvi zračne obrambe. Ruske sile so v zadnjih tednih povečale število raketnih napadov na ukrajinska mesta, pristanišča in železnice, medtem ko Ukrajini primanjkuje protibalističnih prestreznikov.

CBS News je dodatno poročal, da je Ratcliffe omenil tudi Iran in opozoril na dodatne sankcije, če strateško pomembna Hormuška ožina ne bo ponovno odprta za ladijski promet. Trumpova administracija je iranskim trgovinskim partnerjem zagrozila s tako imenovanimi sekundarnimi sankcijami. Kitajska, Združeni arabski emirati in Turčija so med glavnimi iranskimi trgovinskimi partnericami, medtem ko ima Rusija že dolgo tesne gospodarske in vojaške vezi s Teheranom.

Ameriški predsednik Donald Trump ni dramatičen. Poskuša namreč zmanjšati pomen obiska. Dejal je, da je bil Ratcliffov prihod v Moskvo "na pol rutinski". Je pa povedal, da so se pogovarjali o vojni v Ukrajini, vendar da obisk ni povezan ne z vojno v Iranu ne z ruskimi grožnjami zvezi Nato.

john ratcliffe rusija nato opozorilo

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KOMENTARJI46

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Bonaventura
27. 08. 2026 12.13
na moji z Rusijo narediti 30 m zid brez vrat, in prerezati vse kable...pa naj tam počnejo kar hočejo....
Odgovori
0 0
JAZsemTI
27. 08. 2026 12.13
To lahko rešiš tudi preko ambasadorja. Verjetno so šli nekaj fehtat v zvezi Iranom, kjer so se amerikanci totalno nasukali…
Odgovori
0 0
Glavni_Baja 1
27. 08. 2026 12.10
svet se utaplja v volni, ampak hej, oćitno je nikoli ni dovolj 😁
Odgovori
0 0
Tine990
27. 08. 2026 12.09
Zda rusia in izrael so edine kredibilne drzave ki se zavzemajo za lasten narod!!! Vsa ta lgbt eu in teroristicna afrika in azijaso razpadle drzave
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+2
2 0
Kimberley Echo
27. 08. 2026 12.09
Mater ste tečni s temi špekulacijami. Pobirate jih po celem Netu, v resnici pa le oba šefa obveščevalnih agencij vesta za kaj se gre in to ni za medije, ki itak vsako stvar preobrnete v novo špekulacijo.
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+1
1 0
NeXadileC
27. 08. 2026 12.02
Ne bomo nikoli izvedeli, kaj so se pravzaprav menili. Pravljico pa berete.
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+4
4 0
Najpametnejši
27. 08. 2026 11.57
Eni gremo malo težje iz meseca v mesec, drugi bi se radi pa pobijali med sabo. Lljudje smo malo čudni.
Odgovori
+4
4 0
boslo
27. 08. 2026 12.01
Na svetu je 7 milijard ljudi preveč...
Odgovori
+1
3 2
Glavni_Baja 1
27. 08. 2026 12.02
100 žena, 200 sisa 😁
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
27. 08. 2026 11.57
Niso "ubogih" Rusov že zdavnaj premagali??? Ja pa ne morem verjeti, kaj delajo lopate, pralni stroji čipi in druge raglje NATU.
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+4
5 1
bobiv
27. 08. 2026 11.54
EU, nehajte podpirat naci Ukrajino z naci Zelenskim na čelu! Zelenski noče miru, ker v miru bi bile volitve, ki pa jih Zelenski ne bo dobil! Na račun Evrope si je naponil žepe, da bo po vojni lahko mirno živel v kaki karibski državi!
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+2
6 4
mr_green
27. 08. 2026 12.07
Zelenski je naci? ukrajinske nacije so prepričali, da se borijo za tiste, ki so jih morili pred drugo svwtovno vojno - Boljševike. Če tega ne veš danes, živiš na Luni
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+1
1 0
vlahov
27. 08. 2026 11.54
Medveda se ne da zaustavit .
Odgovori
+5
6 1
Heprk
27. 08. 2026 11.51
To kar trump izjavi je v vecini nepomembno, ker se akoraj vedno zlaze ali pa ni tako.
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+3
4 1
Protoc
27. 08. 2026 11.50
Konec pisanja o Janezeku
Odgovori
+2
4 2
Agent Provokator
27. 08. 2026 12.10
SDS medijska blokada... Janeza lahko samo hvališ.
Odgovori
-1
0 1
JackRussell
27. 08. 2026 11.44
Vsaj nekdo ki se hoče pogovarjati ali pogajati z Rusi, medtem ko EU nima volje se pogajati ali pogovarjati. Zima prihaja in plin bo drag za EU. Gorivo je v Italiji na AC že 2,3 €/L. Če se ne bomo dogovorili z Rusi za energente bomo tenko piskali. Za denar ki je bil porabljen za orožje bi kupili hrane in goriva da bi se nem zadnja plat smejala.
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+5
10 5
Zvedavi_norec
27. 08. 2026 11.41
Napad se bo zgodil, to je zgolj vprašanje časa, NATO tolk časa draži medveda, da bo Vladotu odneslo pisker. Po bo pa JOK, DA JE BIL NAPAD NEIZZVAN. rESNO?!? Rammstain bi bilo potrebno zravnat, Rzeszow speglat in še kaj v balskskih državah uničit, da kreleni pridejo k paeti, sicer bodo jedrske gobice rastle v Londonu in Parizu.
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+2
9 7
Animal_Pump
27. 08. 2026 11.45
Ne zganjaj panike pa propagande...nobenih gobic ne bo. Ler vedo, da lahko fašejo gobice tud po rusiji. Tko da...ne sanjat s tem Tom Clancy....filmskimi zgodbicami.
Odgovori
+2
8 6
speedracer
27. 08. 2026 11.46
tvoj komentar je primeren tvojemu nick-u....
Odgovori
+4
7 3
JackRussell
27. 08. 2026 11.55
Vse skupaj je gluma da bo EU kupila še več orožja.
Odgovori
+7
7 0
alicante1234
27. 08. 2026 11.40
ZDA trenutno nimajo sposobnih diplomatov tipa Matlock in Baker ampak diplomacijo vodijo Trumpovi golf prijatelji in žlatha, ki so se pokazali za nesposobne in nezaupanja vredne. Vsa srečanja in dogovori pa so služili le kot zavlačevanje, da Ukrajina pridobi čas za oboroževanje
Odgovori
+2
5 3
Zvedavi_norec
27. 08. 2026 11.45
Navadni imbecili in nesposobnjakoviči.
Odgovori
+4
5 1
Ici
27. 08. 2026 11.32
Američani, ki so glavni podpihovalci vojn povsod po svetu, v Moskvi opozarjajo Ruse? A to je zapoznela prvoaprilska šala?
Odgovori
+3
9 6
Borec21
27. 08. 2026 11.30
Če bi polž startal iz Moskve bi prej prišel v Kijev tko da Nato je za Ruse belesila in Ukrajina jim uničuje infrastrukturo mladi pa odhajajo množično pred krizo in mobilozacijo
Odgovori
-3
4 7
Animal_Pump
27. 08. 2026 11.30
Bzv. Rusi samo preizkusajo s svojo propagando, da bi vzbujali nek strah pa superiornost itd. Kot vidimo temu cepetanju v Ukrajini in mučenju že 4 leta...je propaganda edina stvar, ki jim je ostala. Niso sposobni NATO drzave napast .....tko da nima smisla. Jedrskega orozja pa tudi ne bodo uporabili...kor bodo fasali nazaj. Dobro vedo, da niso edini, ki ga imajo.
Odgovori
-2
5 7
planinec123
27. 08. 2026 11.38
Biser, Rusi so jasno rekli, da vojna z Natom ne bi bila konvencionalna (tam Rusi izgubijo), ampak jedrska, kaj pa to pomeni za ta planet, ves. Naj nam sicrr že koncno dajo mir pokvarjenci vseh strani neba, želimo mir, sožitje z vsemi, ženeralom pa naredite peskovnik, kjer se naj igrackajo vojne
Odgovori
+3
5 2
Zvedavi_norec
27. 08. 2026 11.41
Nimaš pojma.
Odgovori
+2
4 2
Animal_Pump
27. 08. 2026 11.43
Biser2...Kot sem rekel...rusi ne bodo uporabili jedrskega orozja...ker vedo, da bodo fasali nazaj. Ne panike zganjat. Nč ne bo.
Odgovori
-4
3 7
Glavni_Baja 1
27. 08. 2026 12.05
🤦‍♂️ @animal _p
Odgovori
+1
1 0
boslo
27. 08. 2026 12.08
animal, jaz pa pravim, naj jo uporabijo. Vzhoda in juga ne bo nihče pogrešal
Odgovori
+0
1 1
boslo
27. 08. 2026 12.09
Azija in Afrika sta za razviti svet samo breme. Seveda mislim na prebivalce, zemlja kot taka, s svojimi dobrinami, je ok
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
27. 08. 2026 11.20
Vse to je le oder. Prvi javno znani obisk? Le kdo se cemur koli verjame? Svet je v 400 trikijonskem dolgu zidom. Poti nazaj pred totalnim gospodarskim kolapsom zahoda ni vec. Resijo jih se samo umetne podnebne katastrofe, umetne vojne in umetne bolezni in epidemije. Pripravite se na najvecji vertiljak v zgodovini svojega zivljenja in v zgodovini te civilizacije. 2030 bo hitro tukaj.
Odgovori
+8
9 1
Tine990
27. 08. 2026 11.19
Eu je propadla zdruzba!!! Pobirajo miljone ne naredijo pa nic!!! Brez zda je nato tabornisko naselje kjer vladajo levi klukci z kuoljeno duplomo in brez delavnih navad!!!
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+6
13 7
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