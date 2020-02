Je razdeljevanje zdravila z loterijo res primerna poteza?

So življenja otrok z boleznijo spinalne mišične atrofije, kakršna je Krisova, res lahko predmet loterije? Ker se zdravilo za zdaj kaže kot učinkovito, ni pa še registrirano po vsem svetu, so se v Novartisu namreč domislili, da bi brezplačno podarili 100 odmerkov. Dejanje, ki pa zdaj sproža mešane občutke, predvsem pa stiske tisočih staršev po svetu, ki seveda upajo, da bodo prav oni izbrani in bodo njihovi otroci lahko živeli.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:59 Iz 24UR ZVEČER: Neprimerno žrebanje? 03:20 Iz 24UR ZVEČER: Slaba poteza?