Je raziskovalec oceanov razrešil skrivnost izginulega letala Amelie Earhart?

Pred 87 leti je želela Earhartova postati prva ženska, ki je obletela svet. A na njenem podvigu je moralo iti nekaj hudo narobe. Letalo in pilotka sta namreč nad oceanom izginila, njene usode pa niso nikoli odkrili. No, morda vse do zdaj. Romeo, ki je prav z namenom, da bi financiral iskanje razbitin letala, pred leti prodal svoje podjetje, je namreč na družbenem omrežju delil fotografije svojega odkritja.

Raziskovalec je v petek za Wall Street Journal povedal, da je morda razrešil to večletno skrivnost, ki je sprožala številne teorije. S sonarsko tehnologijo je prečesal oceansko dno na območju, kjer naj bi izginila pilotka, decembra pa je z ekipo pregledal zbrane podatke in slike, ki jih je zajel podvodni dron. Na njih so našli zamegljeno podobo letalu podobne oblike.

Če gre res za razbitine Earhartinega plovila, bi bilo to izjemno odkritje, ki bi lahko pojasnilo tudi, kaj je šlo narobe tistega usodnega dne, ko je pilotka izginila. A v preteklosti je že veliko ljudi skušalo rešiti uganko izginotja letala.

Leta 2018 je tako forenzična analiza kosti, najdenih na oddaljenem pacifiškem otoku Nikumaroro, kazala, da bi lahko pripadale Ameilii Earhart. Kosti so našli že leta 1940, a so sprva domnevali, da so moške, nova analiza pa kaže, da so mere kosti v resnici ženske in podobne tistim, ki bi jih pričakovali, če bi pripadale letalski pionirki.

Istega leta so vodje ekspedicij iz Mednarodne skupine za reševanje zgodovinskih zrakoplovov sporočile, da so ob otoku v južnem Tihem oceanu morda našli razbitine njenega letala. Tako kot Romeo so tudi oni ob tem navedli letalu podoben predmet na sliki sonarja.