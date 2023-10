Je Rusija spet sestrelila svojega lovca Su-35? 'Veliko je zmede'

Politični analitik na inštitutu Cato in strokovnjak za trgovino z orožjem Jordan Cohen pa ocenjuje, da je Vladimir Putin v primeru, da so navedbe resnične, "najverjetneje precej jezen".

Kremelj se tudi na te navedbe še ni odzval.

Zahodni analitiki pa ob tem znova izpostavljajo, da je ruskim silam v preteklem letu in pol že večkrat uspelo, da so same uničile svoje letalo. Upokojeni ameriški polkovnik Mark Cancian pravi, da se napake lahko pripiše zmedi in živčnosti. "Veliko je zmede, strelci so živčni. Pri letalih je težko tudi zato, ker zračna obramba nima vedno podatka, čigava so," je razložil.