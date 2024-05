Je Rusija za dosego ciljev uporabila kemično orožje kloropikrin?

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW), globalni nadzorni organ, namreč navaja, da je kemično orožje snov, ki se uporablja za namerno povzročanje smrti ali škode. Ima veliko število strupenih lastnosti, kloropikrin denimo, ki ga je po navedbah ZDA Rusija uporabila za "odstranitev ukrajinskih sil z utrjenih položajev", je snov, ki se je pogosto uporabljala med prvo svetovno vojno. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor bolezni povzroča draženje pljuč, oči in kože ter lahko povzroči bruhanje, slabost in drisko.

Leta 2017 je sicer OPCW sporočila, da je Rusija uničila zadnje zaloge tega orožja. Vendar je bila Moskva kasneje obtožena, da so podali nepopolne izjave o svojih zalogah. Od istega leta naprej je bila namreč Rusija obtožena vsaj dveh kemičnih napadov – napada v Salisburyju na nekdanjega sovjetskega obveščevalca in zastrupitve pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega leta 2020.

Vendar očitno Moskva tega opozorila ni upoštevala. Ukrajina namreč trdi, da so se njene enote v zadnjih mesecih soočale z vse več kemičnimi napadi. Tudi tiskovna agencija Reuters je v začetku leta poročala, da so ruske sile uporabile granate, napolnjene s solzivcem. Pravijo tudi, da so zaradi izpostavljenosti strupenim plinom zdravili najmanj 500 ukrajinskih vojakov in da je eden od njih umrl.

ZDA z novimi sankcijami proti ruski orožarski industriji

Po navedbah ameriškega finančnega ministrstva so sankcionirali približno 200 podjetij in 80 posameznikov, ki so povezani z rusko orožarsko industrijo, tako v Rusiji kot v tretjih državah. Med temi so Kitajska, Slovaška, Azerbajdžan, Belgija, Turčija in Združeni arabski emirati.

Njihovo premoženje v ZDA bo zamrznjeno, poslovanje z njimi pa prepovedano. Prav tako bo sankcioniranim subjektom oteženo mednarodno poslovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na napoved novih sankcij, ki vključujejo tudi kitajska podjetja, so se ostro odzvali v Pekingu. "Pozivamo ZDA, naj prenehajo z blatenjem in omejevanjem Kitajske ter prenehajo brezobzirno izvajati nezakonite in enostranske sankcije," je sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Dodal je, da bodo v odgovor sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito pravic in interesov kitajskih podjetij.

V Pekingu vztrajajo, da Kitajska ni na noben način udeležena v konfliktu v Ukrajini in da ima vso pravico vzdrževati "normalne gospodarske odnose" z vsemi državami, vključno z Rusijo.

Rusi samo meseca aprila uporabili več kot 300 raket

Kot je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, je Rusija meseca aprila uporabila več kot 300 raket, približno 300 brezpilotnih letal tipa Šahed in več kot 3200 vodenih bomb. V teh napadih je bilo izgubljenih veliko življenj, je poudaril Zelenski.