Je Rusija zopet načrtovala strmoglavljenje ukrajinske vlade?

Varnostna služba Ukrajine (SBU) je zatrdila, da so organizatorji zarote nameravali 30. junija v Kijevu sprožiti nemire, da bi odvrnili pozornost in prevzeli nadzor nad ukrajinskim parlamentom ter odstranili vojaško in politično vodstvo z oblasti, poroča CNN.

Po navedbah oblasti so bili identificirani štirje osumljenci, dva sta bila pridržana. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do deset let zapora. SBU je sporočila še, da so zasegli orožje in strelivo ter mobilne telefone, računalnike in drugo dokumentacijo. Urad ukrajinskega generalnega tožilca je sporočil, da je domnevni vodja zarote "vodja nevladnega oddelka, ki je že imel izkušnje s sodelovanjem v provokativnih dogodkih".