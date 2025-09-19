Je ruski TV-voditelj po nesreči razkril lokacijo Rubikona?

V seriji treh videoposnetkov – ki jih je objavilo rusko obrambno ministrstvo in Vladimir Solovjov sam, vključno z videoposnetkom za obletnico Rubikona – so strokovnjaki za geolociranje odkrili več sledi, ki so jih Rusi pred objavo pozabili zabrisati.

Tako so opazili nekatere napise nad vrati stranišč in plakate na podpornih stebrih. Analiza in primerjava s prizori iz že znanih poslopij jih je pripeljala do razstavišča Park patriotov, ki se nahaja okoli 60 kilometrov vzhodno od Moskve. Strokovnjaki tako na podlagi zbranega gradiva trdijo, da se glavni štab Rubikona nahaja v dvorani D in v delu dvorane C v južnem delu kompleksa, poročajo ukrajinski mediji.

Rubikon, elitna enota za upravljanje dronov oziroma center za napredne brezpilotne sisteme, naj bi bil sicer uradno civilni objekt, letos pa je že bil tarča ukrajinskega brezpilotnega letalnika.