Tujina

Je ruski TV-voditelj po nesreči razkril lokacijo Rubikona?

Kremelj, 19. 09. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 58 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
19

Znani ruski TV-voditelj in propagandist Vladimir Solovjov naj bi s svojo reportažo z obiska glavnega štaba elitne enote za upravljanje dronov po nesreči razkril njegovo do zdaj skrivno lokacijo. Strokovnjaki za geolociranje so namreč analizirali posnetke in sklenili, da se štab nahaja dobrih 60 kilometrov vzhodno od Moskve v razstavišču Park patriotov.

V seriji treh videoposnetkov – ki jih je objavilo rusko obrambno ministrstvo in Vladimir Solovjov sam, vključno z videoposnetkom za obletnico Rubikona – so strokovnjaki za geolociranje odkrili več sledi, ki so jih Rusi pred objavo pozabili zabrisati. 

Tako so opazili nekatere napise nad vrati stranišč in plakate na podpornih stebrih. Analiza in primerjava s prizori iz že znanih poslopij jih je pripeljala do razstavišča Park patriotov, ki se nahaja okoli 60 kilometrov vzhodno od Moskve. Strokovnjaki tako na podlagi zbranega gradiva trdijo, da se glavni štab Rubikona nahaja v dvorani D in v delu dvorane C v južnem delu kompleksa, poročajo ukrajinski mediji. 

Rubikon, elitna enota za upravljanje dronov oziroma center za napredne brezpilotne sisteme, naj bi bil sicer uradno civilni objekt, letos pa je že bil tarča ukrajinskega brezpilotnega letalnika. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ključno napako, ki naj bi strokovnjake za geolociranje pripeljala do lokacije, naj bi storil ravno Solovjov. Njegova ekipa je namreč pozabila zamegliti znak nad vhodom v stranišče, ki ima značilno obliko, in napis v ruščini ter angleščini.

Enoto Rubikon naj bi po neuradnih informacijah vodil 37-letni polkovnik Sergej Budnikov, nekdanji oficir ruske mornarice.

KOMENTARJI (19)

ap100
19. 09. 2025 15.07
zakaj bi kdo delal intervjuje na sedežu rubikona?
ODGOVORI
0 0
Kritikizstajerske
19. 09. 2025 15.06
+1
Rusi so šalabajzerjii, če nebi imeli jeserskega orožja bi bili pečenke
ODGOVORI
1 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 15.02
Šekeli tečejo močno po temu kriminalcu
ODGOVORI
0 0
Armagedon1
19. 09. 2025 15.01
+2
Torpedo že leti, da bo zameglil poslopje.
ODGOVORI
2 0
Malek
19. 09. 2025 14.57
+3
Kaj pa ce so to namerno pokazali, kar verjetno so, da zakrijejo pravo lokacijo? Ce bi to bila tako tajna lokacija, novinar nebi stopil z nogo tja. Tako da ta prispevek novinarja je zavajanje sovražnika.
ODGOVORI
4 1
royayers
19. 09. 2025 14.50
+2
zakaj bi takšno informacijo sploh dale v javnost?! verjetno zato, ker v resnici pojma nimajo kje je.
ODGOVORI
4 2
a res1
19. 09. 2025 14.50
+1
Če pa novinarve ve za takšne skrivnosti potem pa no coment o njihovi varnosti.
ODGOVORI
1 0
televizija2000
19. 09. 2025 14.48
+2
Ukrajinci hitro v akcijo
ODGOVORI
5 3
IskraLJ
19. 09. 2025 15.02
+2
Kam v terme, savno, hotel ali na morje bodo šli ukriji?
ODGOVORI
2 0
xxman.y
19. 09. 2025 14.45
+2
Če TV voditelj pride do takšnih podatkov, veš kako nesposobno vojsko imaš. Sicer pa se to kaže na bojišču, kjer že 3 leta in pol niso sposobni zaključiti "posebne vojaške operacije. Putin- največja zguba 21. stoletja.
ODGOVORI
8 6
_endrug
19. 09. 2025 14.56
+0
Rusi delajo vse za propagando. In nesposobni ga polomijo...
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
19. 09. 2025 14.43
+1
A to je spet "NAJBIJANJE"... Zanimivo, da je resnica vedno "v prid Rusofilov".
ODGOVORI
4 3
Veščec
19. 09. 2025 14.42
+2
O madona.zdej bo vse tja letel
ODGOVORI
2 0
Stauffenberg
19. 09. 2025 14.29
+5
In potem bi se o tej lokaciji raspisali proukrajinski mediji. Ojoj.
ODGOVORI
6 1
DSS
19. 09. 2025 14.26
+3
Naj bi
ODGOVORI
4 1
severnik
19. 09. 2025 14.15
+7
A je še živ?
ODGOVORI
8 1
PinkFrižider
19. 09. 2025 14.51
+3
Ne moremo vedeti ker jih 'menjajo'..
ODGOVORI
3 0
