Je sin srbskega predsednika povezan z mednarodno mafijsko združbo?

Je predsednikov sin povezan z mednarodno mafijsko združbo? Gre za 22-letnega Danila Vučića, sina srbskega predsednika. Novinarka ga je namreč fotografirala v lokalu v družbi zloglasnega vodje nogometnih huliganov, ki jih policija povezuje s črnogorskim mafijskim klanom. Predsednik Aleksandar Vučić se očitkov otepa že nekaj časa, v javnosti pa se pritožuje, da so se lotili ubogega otroka, ki nima nobene zveze z nevarnimi osebami, da gre za lov na čarovnice ter da ga hočejo prek sina zlomiti pred parlamentarnimi volitvami. In to navkljub temu, da je zadnja fotografija le ena v vrsti, ki dokazuje sinovo druženje s kontroverznimi osebami, domnevno povezanimi s podzemljem.