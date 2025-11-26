Je sklenitev dogovora res tako blizu? Soglasja glede treh ključnih točk ni

Po objavi vsebine ameriškega in nato evropskega protipredloga za končanje vojne v Ukrajini ter pogovorih med ameriško in ukrajinsko stranjo, so iz diplomatskih krogov prišli signali, da sta Kijev in Washington dorekla bistvene stvari. Načrt se je medtem "skrčil" z 28 na 19 točk, pri čemer ni jasno, kaj je iz prvotnega načrta umaknjeno. Moskva medtem povsem zavrača evropsko različico in pravi, da je prvotni ameriški načrt izhodišče za dosego sporazuma.

Ameriška administracija je optimistično napovedala velik napredek v pogajanjih o koncu vojne v Ukrajini. Predsednik Donald Trump je pohvalil "izjemen napredek" svoje ekipe, medtem ko je državni sekretar Marco Rubio pogovore med ZDA in Ukrajino v Ženevi označil za "zelo pozitivne" in dodal, da preostala razhajanja v določenih točkah "niso nepremostljiva".

Ameriška delegacija na pogovorih v Ženevi.

ZDA so nato pred sestankom z rusko delegacijo v Abu Dhabiju sporočile, da so se Ukrajinci strinjali z mirovnim sporazumom, "kljub nekaterim manjšim podrobnostim, ki jih je treba uskladitit". Kot navaja CNN, Trumpova administracija poskuša dati "optimističen pridih" težkim in občutljivim pogajanjem in poskusom oblikovanja skupnega stališča ZDA, Ukrajine in Evrope o tem, kako naj se vojna v Ukrajini konča. Toda po besedah visokega ukrajinskega vira, ki je neposredno seznanjen s pogajanji, še vedno obstajajo znatne vrzeli med tem, kar Trumpova administracija zahteva od Ukrajine, in tem, kar so pripravljene sprejeti oblasti v Kijevu, poroča ameriški medij. Njihov neimenovani sogovornik je dejal, da je res bilo doseženo soglasje o večini od 28 točk, vendar da še vedno obstajajo tri ključna področja, kjer se Washington in Kijev razhajata.

Ozemlje, velikost vojske in Nato

Najbolj občutljivo nerešeno vprašanje je seveda vprašanje ozemlja, ki bi ga morala Ukrajina odstopiti Rusiji. Predvsem gre za preostale dele Donbasa. Rusija sicer nadzira dobrih 75 odstotkov Donecka in celoten Lugansk. Po ameriškem načrtu, bi se ukrajinska vojska morala umakniti iz trenutno neokupiranih delov Donecka, to ozemlje pa bi postalo demilitarizirana cona pod rusko upravo. Poleg težave, da bi ukrajinski umik bil protiustaven in bi za to morala izvesti referendum, gre pri tej ideji tudi za vojaško in strateško vprašanje, saj bi morala ukrajinska vojska zapustiti svoj najbolj utrjeni obrambni pas, ki varuje preostale dele države vzhodno od reke Dneper. Gre za obrambno linijo Slovjansk-Kramatorsk-Družkovka-Konstantinovka. Ukrajinski vir je za CNN povedal, da je bil pri tem predlogu dosežen "določen napredek", vendar da še ni bila sprejeta nobena odločitev o vsebini ali besedilu v osnutkih predlogov. "Zelo napačno bi bilo reči, da imamo zdaj različico, ki jo Ukrajina sprejema," je dodal vir.

Rusija je sicer ob objavi ameriškega predloga dejala, da je ta dobra osnova za sklenitev dogovora, vendar pa ni jasno, ali bi takšna ozemeljska razdelitev Moskvi ustrezala. Ta je namreč konec leta 2022 regije Lugansk, Doneck, a tudi Zaporožje in Herson razglasila za ustavni del Ruske federacije. Odstop od nezasedenih ozemelj v Hersonu in Zaporožju bi prav tako terjal ustavno-pravno akrobatiko z ruske strani. Prav tako ni jasno, ali bi tak dogovor zadovoljil apetite trde linije v Kremlju, ki na krilih napredovanja na fronti in krhanja ukrajinske obrambe, zagovarja maksimalistične cilje. Sporen je tudi ameriški predlog o omejevanju ukrajinske vojske na 600.000 pripadnikov. O tem naj bi še vedno razpravljali ameriški in ukrajinski pogajalci. Evropski predlog je vseboval številko 800.000. Ukrajinski vir je za CNN povedal, da se je govorilo o novi, višji številki. Ruske zahteve okrog velikosti ukrajinske vojske po sklenitvi sporazuma niso znane. Med neslavno propadlimi pogovori v Instanbulu spomladi 2022 je Rusija zahtevala, da Ukrajina omeji število pripadnikov na 85.000, medtem ko je ukrajinska stran vztrajala na 250.000, kar bi bilo manj kot pred začetkom ruske invazije. Tokrat se govori o precej večjih številkah. Morda najbolj ključna zahteva Moskve pa je, da se Ukrajina odpove članstvu v Natu. Vir je za CNN dejal, da ta ruska zahteva ostaja nesprejemljiva. Takšna koncesija bi ustvarila "slab precedens", je povedal. Rusiji bi dejansko dala veto nad odločanjem zahodnega vojaškega zavezništva, čeprav seveda ni njegova članica.

Nato in Ukrajina