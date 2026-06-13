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Je postala Španija cenejša od Hrvaške?

Barcelona, 13. 06. 2026 08.23 pred 16 minutami 3 min branja 6

Avtor:
M.P.
Plaža v Barceloni

Na spletu se delijo fotografije računov, z dopusta praktično ne moreš priti, ne da bi te nekdo vprašal: "So cene še vedno tako visoke?" Da postaja naša južna soseda vse bolj draga, še posebej v času turistične sezone, ni nič novega. Pa je dražja tudi od ene najpopularnejših držav med turisti - Španije?

Hrvaško je po poročanju portala Net.hr lani obiskalo 21,5 milijona turistov, Španijo pa skoraj 97 milijonov. Oba trga pa se v zadnjih letih soočata z velikimi spremembami na trgu. Nekatere regije zaradi stagnacije rezervacij znižujejo cene nastanitev ... v tistih bolj obljudenih pa se cene še naprej dvigajo v nebo kot newyorški nebotičniki.

In kakšna je torej razlika v cenah med Španijo in Hrvaško? Koliko na primer stane kava, hrana ali dežnik na plaži? Ali Španija to sezono postaja cenovno bolj dostopna od Hrvaške? No, to je seveda odvisno od prioritet posameznika, pa tudi od tega, od kod prihaja.

Hrana cenejša kot marsikje drugje, vstopnine visoke

Sredi junija se je sezona v Barceloni že zdavnaj začela, saj ponuja vse, kar turisti iščejo. "Tukaj smo že drugič, čudovito je. Hrana in ljudje so odlični," je dejal George iz ZDA.

Sagrada Familia
Sagrada Familia
FOTO: Shutterstock

Chiara iz Italije je medtem poudarila, da je cena za obisk slavne bazilike Sagrade Familie zelo visoka. A po drugi strani meni, da so cene hrane pravzaprav zelo dostopne. Podobno tudi Dan iz Združenega kraljestva, ki pravi, da je v Španiji sicer vse zelo drago, da pa je hrana cenejša.

Po drugi strani Eric iz Francije ocenjuje, da je njegova država vsekakor dražja. "Na dan porabimo približno 100 do 200 evrov, a le zato, ker želimo videti vse znamenitosti," je dejal.

Vstopnice za različne znamenitosti v Španiji pogosto stanejo več kot 30 evrov. Kava z mlekom na glavnem trgu ali ob baziliki Sagrada Familia stane nekaj manj kot tri evre, dve kepici sladoleda pa 4,90 evra. Izven centra so cene nižje.

Celodnevni najem senčnika na najbolj znani plaži Barceloneta stane 35 evrov, hitra hrana, kot so hamburgerji ali pica, pa med 12 in 18 evri.

In kakšne so cene nastanitev v strogem centru Barcelone za dve osebi? "1640 evrov za šest nočitev, kar ni slabo. Mislim, da je nastanitev na Portugalskem dražja," je dejal Marco iz Portugalske.

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Od turizma sicer ne živijo le v Barceloni, temveč v celotni državi. Španija je ena najbolj obiskanih držav na svetu, kjer turizem k BDP-ju neposredno prispeva približno 13 odstotkov in je ena ključnih gonilnih sil gospodarskega razvoja.

Padec cen? Število turistov raste

Po poročanju španskega časopisa El País so nekatere priljubljene destinacije, kot sta Tenerife in Majorka, zaradi stagnacije rezervacij znižale cene nastanitev za več kot 20 odstotkov. S tem se želijo izogniti padcu povpraševanja. A vsi niso prepričani, da so se cene v Španiji začele spuščati, saj je povpraševanja še vedno ogromno, večjega padca pa da ni opaziti, je dejala Lisa, ki je zaposlena v agenciji za najem nastanitev.

"Zaradi turistov in najemniških nastanitev so se zvišale cene vsega," pravi nepremičninska svetovalka Madalina Tepes Tifrea. To potrjuje tudi Saša Bićanin, lastnik potovalne agencije s 30-letnimi izkušnjami, ki pravi, da so njegove ponudbe za Španijo že skoraj v celoti zasedene. "Naše cene se ne znižujejo - morda le za določene datume, ko hotel meni, da jih mora znižati," je še dejal.

Čeprav je bilo v Španiji v začetku leta res nekoliko skrbi, da bi prišlo do stagnacije, pa se je aprila vse spremenilo. Takrat so namreč zabeležili petodstotno povečanje prihodov v primerjavi z lanskim letom. Razlog za to so tudi razmere na Bližnjem vzhodu, saj se je veliko turistov odločilo, da priljubljene bližnjevzhodne destinacije, kot je Dubaj, zamenjajo s Sredozemljem oz. Španijo.

hrvaška španija cene dopust turizem

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KOMENTARJI6

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ŠeVednoPlešem
13. 06. 2026 09.12
Mislim odvisno od primerjave
Odgovori
0 0
royayers
13. 06. 2026 09.10
pa kaksna hrvaska, lepo vas prosim. v letu 2026, ko je letalska karta cenejsa od vlaka, je cela Evropa “za vogalom”. Španija, Grčija in Italija, so predvsem po gostoljublju za svetlobna leta pred pozresnimi in prepotentnimi hrvati. in tudi cenejsi so.
Odgovori
+0
1 1
kritika1
13. 06. 2026 09.10
Sem na dopustu v Baški na Krku. Super, cene sprejemljive in primerjava s Španijo sploh ni mogoča. Primerjajte obalo, primerjajte klimo, tukaj oprijetih 25 do 28 Španija do 40in čez.
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+2
2 0
Dvigalo
13. 06. 2026 09.08
Za turiste je drago :-)
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+1
1 0
KatiFafi
13. 06. 2026 09.00
Hrvaška je predraga, to je dejstvo.
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+7
8 1
robinhud
13. 06. 2026 09.10
a ti tudi že 30 let ne hodiš na hrvaško?
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0 0
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