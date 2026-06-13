Je postala Španija cenejša od Hrvaške?

Hrvaško je po poročanju portala Net.hr lani obiskalo 21,5 milijona turistov, Španijo pa skoraj 97 milijonov. Oba trga pa se v zadnjih letih soočata z velikimi spremembami na trgu. Nekatere regije zaradi stagnacije rezervacij znižujejo cene nastanitev ... v tistih bolj obljudenih pa se cene še naprej dvigajo v nebo kot newyorški nebotičniki. In kakšna je torej razlika v cenah med Španijo in Hrvaško? Koliko na primer stane kava, hrana ali dežnik na plaži? Ali Španija to sezono postaja cenovno bolj dostopna od Hrvaške? No, to je seveda odvisno od prioritet posameznika, pa tudi od tega, od kod prihaja.

Hrana cenejša kot marsikje drugje, vstopnine visoke

Sredi junija se je sezona v Barceloni že zdavnaj začela, saj ponuja vse, kar turisti iščejo. "Tukaj smo že drugič, čudovito je. Hrana in ljudje so odlični," je dejal George iz ZDA.

Sagrada Familia FOTO: Shutterstock

Chiara iz Italije je medtem poudarila, da je cena za obisk slavne bazilike Sagrade Familie zelo visoka. A po drugi strani meni, da so cene hrane pravzaprav zelo dostopne. Podobno tudi Dan iz Združenega kraljestva, ki pravi, da je v Španiji sicer vse zelo drago, da pa je hrana cenejša. Po drugi strani Eric iz Francije ocenjuje, da je njegova država vsekakor dražja. "Na dan porabimo približno 100 do 200 evrov, a le zato, ker želimo videti vse znamenitosti," je dejal. Vstopnice za različne znamenitosti v Španiji pogosto stanejo več kot 30 evrov. Kava z mlekom na glavnem trgu ali ob baziliki Sagrada Familia stane nekaj manj kot tri evre, dve kepici sladoleda pa 4,90 evra. Izven centra so cene nižje. Celodnevni najem senčnika na najbolj znani plaži Barceloneta stane 35 evrov, hitra hrana, kot so hamburgerji ali pica, pa med 12 in 18 evri. In kakšne so cene nastanitev v strogem centru Barcelone za dve osebi? "1640 evrov za šest nočitev, kar ni slabo. Mislim, da je nastanitev na Portugalskem dražja," je dejal Marco iz Portugalske.

Od turizma sicer ne živijo le v Barceloni, temveč v celotni državi. Španija je ena najbolj obiskanih držav na svetu, kjer turizem k BDP-ju neposredno prispeva približno 13 odstotkov in je ena ključnih gonilnih sil gospodarskega razvoja.

Padec cen? Število turistov raste