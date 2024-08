Je španska civilna garda povozila čoln s štirimi osebami?

Incident, zaradi katerega maroški in španski aktivisti zdaj zahtevajo temeljito preiskavo, se je zgodil v nedeljo, ko se je plovilo s štirimi ljudmi približevalo španski Melilli, poroča The Guardian .

Policija je za španske medije povedala, da ni bil v dogodku poškodovan nihče, ter dodala, da so osebe na manjšem plovilu poskušali v Španijo vstopiti ilegalno. Maroško združenje za človekove pravice je sporočilo, da je tudi policija v Maroku potrdila, da incident ni terjal smrtnih žrtev.

Vse več pozivov k preiskavi, odzvali so se tudi politiki

V objavi na družbenem omrežju, ki je špansko posredovanje opisala kot "nasilno in nevarno", pa so zapisali, da jim je vir povedal, da so štiri osebe, ki so bile na krovu manjšega čolna, varne, španske oblasti pa da so jih aretirale.