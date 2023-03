Je Srbija v Ukrajino poslala 3500 raket? Rusija zahteva pojasnilo

Rusija od svoje zaveznice Srbije zahteva, naj pojasni nedavne navedbe, da je napadeni Ukrajini poslala več tisoč raket za obrambo pred ruskimi napadi. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je ob tem nad informacijami izrazila "izredno skrb".

Kot je včeraj pozno zvečer v izjavi še poudarila predstavnica, bodo zgodbo "budno spremljali". Dodala je, da bi potencialno oboroževanje Ukrajine s srbske strani lahko resno pretreslo srbsko-ruske odnose.

Ruski državni mediji so o transakciji orožja iz Srbije v Ukrajino začeli poročati ob koncu prejšnjega meseca. Ob tem navajajo, da naj bi Srbija napadeni državi poslala približno 3500 raket za večcevni raketni sistem Grad, ki ga sicer za napade uporabljata tako ruska kot ukrajinska stran. Tuji mediji domnevajo, da so 122-milimetrske rakete do Ukrajine potovale prek Turčije in Slovaške.

'Srbija ne izvaža nobene vojaške opreme'

Srbski minister za obrambo Miloš Vučević je sicer v preteklih tednih že zanikal, da je rakete v Ukrajino poslala država, ni pa se opredelil do ugibanj, da so tja iz Srbije prispele s pomočjo tretjih oseb. "Če zasebna podjetja kupijo rakete v tretjih državah, nato jih oglašujejo in prodajo drugim podjetjem v drugih državah, potem to ni vprašanje Srbije, gre za mednarodno trgovanje," je dejal.

Na drugi stani pa je bil v svojem današnjem odzivu bolj črno-bel srbski zunanji minister Ivica Dačić, ki zagotavlja, da od začetka vojne v Ukrajini Srbija nobeni strani ni dobavila nikakršnega orožja.