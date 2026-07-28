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Je to moški, ki naj bi zanetil požar in oskrunil Marijin kip?

Medžugorje, 28. 07. 2026 12.32 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
K.H.
Posnetek videonadzorne kamere

Vandalski napad na romarsko mesto v Bosni in Hercegovini je močno razburil javnost. Na družbenih omrežjih pa so zakrožili posnetki domnevnega storilca, ki naj bi ga videonadzorne kamere ujele na območju Ljubuškega. Po neuradnih podatkih naj bi oblasti v zvezi z incidentom prijele eno osebo.

Več verskih objektov na območju Medžugorja je bilo ponoči tarča vandalov. Med drugim je bil poškodovan kip device Marije na Hribu prikazovanj, na več mestih so bili napisani žaljivi napisi, na zunanji strani oltarja za cerkvijo sv. Jakoba pa so vandali zanetili požar.

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Po podatkih, ki krožijo na družbenih omrežjih, so kamere posnele moškega, ki je podtikal požar. Isto osebo pa naj bi videli na območju Ljubuškega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tam naj bi videokamere v prodajalni tudi ujele domnevnega osumljenca, fotografije pa so zakrožile po spletu. 

Policija je sicer po dejanju vandalizma sprožila intenzivno preiskavo, med drugim prečesavajo širše območje Medžugorja. 

Po neuradnih informacijah pa naj bi varnostni organi v povezavi z incidentom pridržali eno osebo, poroča Bljesak.info. Za zdaj sicer uradnih potrditev, da je oseba na fotografijah tudi storilec. 

Glede na podatke nadzornih kamer je moški okoli 4.46 pristopil do oltarja, prostor polil z vnetljivo snovjo, sprožil požar in se umaknil. 

medžugorje vandalizem kip marije

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Kamere ujele požigalca v Medžugorju, oskrunjeno sveto mesto

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KOMENTARJI12

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mikl
28. 07. 2026 14.12
Komi RTV pa nič ne poroča o temu..
Odgovori
0 0
dededetox
28. 07. 2026 14.03
požigalec je heroj! Prikazovanje Marije u Međugorju je prevara tako kot Lurd in ostale destinacije, kjer se vrtijo miljoni! Balkanska posla!
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+1
2 1
ROMELS
28. 07. 2026 13.26
Prej primat, kot človek.
Odgovori
+3
4 1
vlahov
28. 07. 2026 13.17
Vsi vemo kdo kuri cerkve .
Odgovori
+1
4 3
SpamEx
28. 07. 2026 13.27
Kot berem zadnje čase Izraelci skrunijo krščanske objekte v Palestini
Odgovori
+1
5 4
Puško v koruzo
28. 07. 2026 14.05
V dobi TITA nikoli nobena cerkev ni bila požgana, uničena, oskrunjena. Pa vemo da komunisti niso verovali in bili za verske zadeve. To ti veliko pove o tem kako smo živeli pod komunisti. Bolj se bojim živeti pod ekstremnimi desničarji.
Odgovori
+2
2 0
anko46
28. 07. 2026 13.12
Koliko člankov bo danes še sledilo na to temo?
Odgovori
-3
4 7
KatiFafi
28. 07. 2026 13.16
Manj, kot takrat ko so obglavili Tita.
Odgovori
+6
8 2
anko46
28. 07. 2026 14.08
Kati, bogi revček oprani. Se mi prav smiliš.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
28. 07. 2026 13.10
Če kaj vem je to, da bolje zanj, da ga ne dobi v roke Thompsonova bratovščina🤔
Odgovori
+5
6 1
SpamEx
28. 07. 2026 13.07
turist
Odgovori
+1
3 2
M_teoretik
28. 07. 2026 13.04
Buh ve če je pravi!?
Odgovori
+3
3 0
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