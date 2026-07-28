Je to moški, ki naj bi zanetil požar in oskrunil Marijin kip?

Več verskih objektov na območju Medžugorja je bilo ponoči tarča vandalov. Med drugim je bil poškodovan kip device Marije na Hribu prikazovanj, na več mestih so bili napisani žaljivi napisi, na zunanji strani oltarja za cerkvijo sv. Jakoba pa so vandali zanetili požar.

Po podatkih, ki krožijo na družbenih omrežjih, so kamere posnele moškega, ki je podtikal požar. Isto osebo pa naj bi videli na območju Ljubuškega.

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Tam naj bi videokamere v prodajalni tudi ujele domnevnega osumljenca, fotografije pa so zakrožile po spletu.

Policija je sicer po dejanju vandalizma sprožila intenzivno preiskavo, med drugim prečesavajo širše območje Medžugorja.

Po neuradnih informacijah pa naj bi varnostni organi v povezavi z incidentom pridržali eno osebo, poroča Bljesak.info. Za zdaj sicer uradnih potrditev, da je oseba na fotografijah tudi storilec.

Glede na podatke nadzornih kamer je moški okoli 4.46 pristopil do oltarja, prostor polil z vnetljivo snovjo, sprožil požar in se umaknil.