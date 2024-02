Najbolj pričakovan intervju v začetku 2024 je za nami. Ameriški voditelj Tucker Carlson in ruski predsednik Vladimir Putin sta v Moskvi govorila dve uri. Pogovor, ki je objavljen tudi na omrežju X, je v nekaj urah zbral več kot 60 milijonov ogledov in je, kot so zapisali na CNN, zaradi Tuckerjeve prizanesljivosti in "mehkega pristopa" Putinu omogočil še eno propagandno zmago.

Na začetku intervjuja je Tucker Carlson ruskega voditelja Vladimirja Putina vprašal, ali za njegovo odločitvijo za napad na Ukrajino v resnici stoji strah pred ameriškim napadom na Rusijo. "To nam v ZDA zveni paranoično. Povejte nam, zakaj mislite, da bi Združene države lahko napadle Rusijo?" Putinov odgovor na to se je glasil: "Ne gre za to, da bi ZDA izvedle napad na Rusijo. Tega nisem rekel. Je to talk show ali resen pogovor?" je vprašal ruski predsednik.

Putin je nato Carlsona zaprosil, če si lahko vzame minuto za to, da pojasni zgodovinsko ozadje ukrajinskega konflikta. Minuta se je spremenila v polurno predavanje o zgodovini Kijevske Rusije, ruskega imperija, Sovjetske zveze ter sodobnih držav na Rusije in Ukrajine, ki ga je Carlson večkrat neuspešno poskušal prekiniti. Putin je zagovarjal svojo odločitev o invaziji na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022 ter ponovil, da Rusije ni mogoče premagati. "Še vedno poslušamo kričanje o tem, kako bodo povzročili strateški poraz Rusiji na bojišču. Zdaj pa, kot kaže, prihajajo do spoznanja, da je to težko doseči, če je sploh mogoče. Mislim, da je to nemogoče," je dejal Putin, ki je prepričan, da ima vojna v Ukrajini elemente državljanske vojne, saj da se "mnogi Ukrajinci še vedno čutijo kot Rusi".

Ameriškim politikom v kongresu je sporočil, da se vojna lahko konča takrat, ko bodo Američani Kijevu prenehali dostavljati orožje. Putin je zavrnil možnost ruskega napada na druge države v soseščini. Pri tem je omenil Poljsko in Latvijo in dejal, da bi Rusija lahko napadla Poljsko samo v primeru, če bi Poljska napadla prva. "Poljska, Latvija ali druge države nas ne zanimajo. Zakaj bi to storili? Enostavno nimamo nobenega interesa."

Dejal je, da je Rusija pripravljena na pogovore o končanju vojne v Ukrajini in dodal, da je Ukrajina spomladi 2022 odstopila od mirovnih pogovorov "zaradi diktata iz Washingtona in Londona". Po njegovem morajo sedaj ZDA "popraviti napako". Vseeno je zaključil, da bo na koncu zagotovo prišlo do dogovora med Moskvo in Kijevom. "Ne glede na to, kako se bodo dogodki v Ukrajini končali, bo svet drugačen."