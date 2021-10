Je Gary Poste res serijski morilec Zodiak? FBI ovrgel domneve prostovoljnih raziskovalcev

Pred dnevi je ameriške medije preplavila novica, da naj bi prostovoljni raziskovalci (skupina ljudi, ki izhajajo z različnih področij, kot so področje kazenskega pregona, policije, posamezniki z vojaškim, pravnim in drugim akademskim znanjem) končno ugotovili, kdo je skrivnostni Zodiak, ki je med letoma 1968 in 1969 umoril vsaj pet ljudi. V enem od dešifriranih pisem se je pristojnim 'pohvalil', da naj bi bila številka njegovih žrtev znatno višja, in sicer okoli 40.

V poznih 60. letih prejšnjega stoletja je idilično mesto San Francisco preveval vsesplošni strah pred neznanci, temo in osamljenimi kotički sicer izjemno živega mesta. V tistih letih je mestu grozil neznani morilec, ki je policistom in detektivom pošiljal pisma, napisana v kodah. Nekaterih pisem še do dandanes niso razvozlali, identiteta morilca, ki je dobil vzdevek Zodiak, pa še vedno ni znana.

Gary Francis Poste bi lahko ustrezal, a FBI se z navedbami ne strinja

Prostovoljni raziskovalci in iskalci zloglasnega morilca, po katerem je bil pred leti posnet tudi film, so prepričani, da je bil Zodiak Gary Francis Poste. Žal je osumljenec že tri leta pokojni, zato ga z obtožbami ne bodo mogli soočiti. A FBI njihova ugibanja, ki so nastala na podlagi kar nekaj dokazov, zavrača. "Primer Zodiaka, v katerem za zdaj ni nikakršnih novosti, ostaja odprt," je FBI potrdil za ameriške medije.

Pristojni so že lani decembra tvitnili, da se zavedajo, da zasebni preiskovalci raziskujejo umore in analizirajo dokaze, a da je zadeva še vedno odprta ter da obstaja zelo malo možnosti, da bi morilca zares tudi našli in razkrinkali.

Prostovoljni raziskovalci, med njimi so nekdanji detektivi, policisti, pravniki, sodniki, so prepričani, da je Poste resnično bil Zodiak. Na tem primeru so delali kar 10 let, a FBI je prepričan, da so se ušteli.

Zakaj Poste in ne kdor koli drug?

Še pred dnevi je bila omenjena skupina prepričana, da imajo fizične in forenzične dokaze, da naj bi bil prav Poste zloglasni Zodiak. Skupina, katere spletna stran se ponaša s svežimi informacijami o številnih odmevnih primerih, pravi, da je Poste 'zelo močan osumljenec' za smrt najstnice, ki je bila oddaljena na stotine kilometrov od San Francisca, in ki nikoli ni bil povezan z Zodiakom.

Trdijo tudi, da naj bi se policijska skica iz 60. let (ki so jo narisali na podlagi pogovorov z napadenimi žrtvami, ki so morilcu ušle) skoraj do potankosti ujemala s fotografijo pokojnega Garyja. Brazgotino na čelu, ki sta jo imela tako Gary kot moški na skici, so označili kot neizpodbitno dokazilo, da so njihove domneve resnične in da je raziskovanje obrodilo sadove.

Ob tem so navedli, da so v nekaj šifriranih pismih našli anagrame Postovega imena. A FBI je že pred leti ovrgel kakršna koli ugibanja, da bi se Zodiak v svojih pismih odločil kakor koli razkriti svojo identiteto. A organi pregona, tako FBI kot lokalna policija San Francisca, ostajajo prepričani: Poste ni Zodiak.

Zadnja novost v primeru Zodiaka je bila lani decembra, ko so strokovnjaki uspeli dešifrirati skrivno kodo zloglasnega morilca. Kot so sporočili javnosti, so dešifrirali del pisma, v katerem je pisalo: "Upam, da se zelo zabavate, ko me poskušate ujeti. Ne bojim se plinske celice, saj me bo le prej poslala v raj, sedaj imam dovolj sužnjev, ki delajo zame." Da je skupina strokovnjakov zares razvozlala del pisma, napisanega v kodah, je lani potrdil tudi FBI. To je bila šele druga dešifrirana koda. Prvo, ki jo je Zodiak poslal časopisom The Chronicle, San Francisco Examiner in Vallejo Times-Herald, sta razrešila tamkajšnji učitelj in njegova žena. Namen obeh zapisov je zastraševanje in provokacija. Zapisi pa razkrivajo izredno malo o samem morilcu in njegovi identiteti. "Uživam v ubijanju, ker je tako zelo zabavno," se glasi prvo dešifrirano sporočilo.