Je to znak, da sta kraljeva para zakopala bojno sekiro?

Valižanski princ William , Kate Middleton , princ Harry in Meghan Markle so se prvič po dobrih dveh letih pojavili skupaj v javnosti in pred kamerami. Kot poroča britanski tabloid Daily Mail , je William brata in njegovo ženo povabil v Windsor po tem, ko naj bi mu to svetoval oče, kralj Karel III. Do vhoda na posestvo v Windsorju so se vsi štirje pripeljali v istem avtomobilu, za volanom je bil princ William, ob njem je sedela Kate, na zadnjih sedežih pa sta bila Harry in Meghan.

Vzeli so si nekaj minut za ogled cvetja in prebiranje sporočil, nato pa so se približali zbrani množici, si z ljudmi izmenjali nekaj besed, se z njimi rokovali, objemali ter se jim zahvaljevali za izraze sožalja. Pri množici so se zadržali kakšnih 40 minut, nato pa so se skupaj znova odpravili do avtomobila in se odpeljali nazaj proti rezidenci.

Ko so izstopili iz avtomobila so skupaj, drug ob drugem, oblečeni v črnino, v tišini zakorakali proti ograji, ob kateri so ljudje v zadnjih dneh v poklon kraljici Elizabeti II. polagali cvetje, balone, plišaste igrače in žalna sporočila. Harry in Meghan sta se ves čas držala za roki, medtem ko je Kate hodila na nekoliko večji distanci od preostalih treh.

Zadnjič v javnosti vsi štirje pred dvema letoma

To je bila prva uradna aktivnost, ki sta jo William in Kate opravila pod novo titulo valižanskega princa in princese. In to je bilo tudi prvič po dolgem času, da sta se mlada kraljeva para skupaj pojavila v javnosti. Nazadnje so bili združeni na dogodku ob dnevu Skupnosti narodov 9. marca 2020.

Brata namreč že nekaj časa nista v najboljših odnosih, te je dodatno poslabšal še intervju, ki sta ga imela Harry in Meghan z ameriško televizijsko voditeljico Oprah Winfrey. V njem sta razkrila ozadje spora med Kate in Meghan ter druge podrobnosti z družinskih srečanj in interakcij. William naj bi bratu to močno zameril, nekateri poznavalci britanske kraljeve družine pa menijo, da se je odnos med bratoma začel krhati že veliko prej.

A zdaj se je očitno prestolonaslednik William po posvetovanju z očetom odločil, da je čas, da vsi štirje zakopljejo bojno sekiro, s tem ko je Harryja in Meghan povabil v kraljevo rezidenco v Windsorju, kamor se je pred kratkim preselila njegova družina.