Je Trump Savdski Arabiji nameraval prodati jedrske skrivnosti?

Objavljeni nalog za preiskavo in seznam predmetov, ki jih je ameriški FBI zaplenil na Trumpovem posestvu Mar a Lago, kažeta, da je nekdanji predsednik ZDA v preiskavi zaradi odtujitve oz. uničevanja uradnih dokumentov, oviranja preiskave in kršenja protivohunske zakonodaje. Grozi mu do tri leta zapora in prepoved kandidiranja za javne funkcije.

Še veliko nejasnosti

Agenti FBI naj bi na floridskem posestvu med drugim iskali zaupne dokumente o jedrskem orožju. Zasegli so tudi ukaz o pomilostitvi Trumpovega zaveznika Rogerja Stona, ki je bil obsojen zaradi laganja kongresu, ter določene neopredeljene informacije o predsedniku Francije Emmanuelu Macronu.

Preiskovalni nalog navaja, da gre za preiskavo morebitne kršitve treh različnih zveznih zakonov, ki zadevajo uničevanje, prilaščanje ali ponarejanje uradnih dokumentov. Trumpovi namigi, da gre za podtaknjene zadeve, ne pijejo vode, ker je vse spremljala, opazovala in na koncu tudi podpisala njegova odvetnica Christina Bobb, ki je bila prisotna med ponedeljkovo preiskavo, Trump pa je bil takrat v New Yorku oziroma New Jerseyju.

Trump trdi, da je bila z dokumentov umaknjena oznaka zaupno in bi jih predal ministrstvu, če bi to zanje zaprosilo. Nacionalni arhivi so sicer za dokumente prosili že januarja lani, vendar je predal le del teh. Nacionalni arhivi so zato zadevo predali pravosodnemu ministrstvu.

Ni jasno kdo in kdaj je z dokumentov umaknil oznako zaupno, če sploh. Nekdanji predsednik tega ne more storiti, pa tudi trenutni predsednik nima neomejenih pooblastil, če gre za jedrske programe, tajne operacije in določene podatke, ki se delijo z državami zaveznicami.

Ni jasno, ali je šlo le za iskanje in zaplembo dokumentov, ki so jih zahtevali nacionalni arhivi, ki morajo po zakonu dobiti vse, kar je bilo napisanega v Beli hiši, ko predsedniku poteče mandat. Vrstijo se ugibanja, da je pri preiskavi šlo morda za del prizadevanj za kazenski pregon Trumpa.