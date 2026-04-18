Tujina

Je Trump sodobna različica Marije Antoanete?

Washington, 18. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Donald Trump kot Maria Antoaneta

Predsednik Donald Trump je nedavno spregovoril o še eni "zelo pomembni in nujni" temi. Ne, ni šlo za vojno v Iranu, govoril je o 400 milijonov dolarjev vredni dvorani v Beli hiši, ki bo zgrajena z "vrhunskimi" korintskimi stebri. In po besedah predsednika bo to "najveličastnejša dvorana na svetu".

"Tako zaposlen sem, da za to nimam časa. Vojskujem se in počnem druge stvari," je dejal Trump o dvorani, a nato se je hitro lotil opisovanja načrtov za "najveličastnejšo dvorano na svetu", poroča AP News.

Njegova razpršena pozornost je postala tarča demokratskih napadov in skrb nekaterih republikancev, ki se bojijo, da ne posveča dovolj časa temam, ki volivce najbolj zanimajo pred novembrskimi vmesnimi volitvami.

V Beli hiši so se pričela dela za gradnjo dvorane
Ta kontrast je bil očiten v četrtek, ko je Trump odpotoval v Las Vegas, da bi razpravljal o znižanju davkov za Američane, ki prejemajo napitnine, medtem ko je njegova administracija hkrati nadaljevala načrte za gradnjo 76 metrov visokega Slavoloka zmage blizu Lincolnovega spomenika, ki bi vključeval kip v slogu Kipa svobode ter par zlatih orlov.

Zmožnost predsednika, da nagovarja skrbi delavcev, se je vedno zdela nekoliko neskladna z njegovo biografijo milijarderja in nepremičninskega razvijalca. Kljub temu so mu populistične politike in poudarek na gospodarstvu med kampanjo leta 2024 pomagali, da se je vrnil v Belo hišo.

Republikanski strateg Rick Tyler je opozoril, da je bilo Trumpovo bogastvo, ko je prvič kandidiral za predsednika leta 2016, celo prednost pri volivcih. "Medtem ko so drugi, kot Mitt Romney, svoje bogastvo omalovaževali, je Trump na sejmu v Iowi delil brezplačne vožnje s helikopterjem," je dejal Tyler. "Ljudem je bilo to všeč."

Kljub temu pa je Trumpova obsedenost z nekaterimi razkošnimi simboli predsedniške funkcije, medtem ko vse več Američanov skrbi, kako bodo plačevali račune, sprožila obtožbe, da je predsednik nekakšna sodobna različica Marije Antoanete, ki je bila znana po svojem luksuznem življenju in razkošju.

"Vojskovanje in naraščajoče cene goriva, pa ima Trump še čas, da se hvali s svojo dvorano, ki jo financirajo milijarderji," je na omrežju X ob Trumpovi predstavitvi na Air Force One odgovoril demokratski senator iz New Jerseyja Andy Kim.

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom, možni predsedniški kandidat leta 2028, je bil še bolj neposreden pri primerjavi Trumpa z zadnjo kraljico pred francosko revolucijo, ki je postala simbol razkošne razsipnosti – na družbenih omrežjih je celo objavil z umetno inteligenco ustvarjeno sliko Trumpovega obraza na njenem telesu.

"TRUMP 'MARIE ANTOINETTE' PRAVI: 'BREZ ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA VAS, PLEMIČI, AMPAK DVORANA ZA KRALJICO!" je zapisal Newsom oktobra 2025, ob začetku 43-dnevne ustavitve delovanja vlade.

Na vprašanje o tem, da nasprotniki Trumpa primerjajo z Marijo Antoaneto, je tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle dejal, da bo Trump "šel v zgodovino kot najuspešnejši in najvplivnejši predsednik v našem življenju". "Njegovi dosežki v imenu ameriškega ljudstva bodo vtisnjeni v tkivo Amerike in jih bo občutila vsaka naslednja Bela hiša," je dejal.

Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kvartopirec
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
