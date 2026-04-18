Je Trump sodobna različica Marije Antoanete?

"Tako zaposlen sem, da za to nimam časa. Vojskujem se in počnem druge stvari," je dejal Trump o dvorani, a nato se je hitro lotil opisovanja načrtov za "najveličastnejšo dvorano na svetu", poroča AP News. Njegova razpršena pozornost je postala tarča demokratskih napadov in skrb nekaterih republikancev, ki se bojijo, da ne posveča dovolj časa temam, ki volivce najbolj zanimajo pred novembrskimi vmesnimi volitvami.

V Beli hiši so se pričela dela za gradnjo dvorane FOTO: AP

Ta kontrast je bil očiten v četrtek, ko je Trump odpotoval v Las Vegas, da bi razpravljal o znižanju davkov za Američane, ki prejemajo napitnine, medtem ko je njegova administracija hkrati nadaljevala načrte za gradnjo 76 metrov visokega Slavoloka zmage blizu Lincolnovega spomenika, ki bi vključeval kip v slogu Kipa svobode ter par zlatih orlov. Zmožnost predsednika, da nagovarja skrbi delavcev, se je vedno zdela nekoliko neskladna z njegovo biografijo milijarderja in nepremičninskega razvijalca. Kljub temu so mu populistične politike in poudarek na gospodarstvu med kampanjo leta 2024 pomagali, da se je vrnil v Belo hišo. Republikanski strateg Rick Tyler je opozoril, da je bilo Trumpovo bogastvo, ko je prvič kandidiral za predsednika leta 2016, celo prednost pri volivcih. "Medtem ko so drugi, kot Mitt Romney, svoje bogastvo omalovaževali, je Trump na sejmu v Iowi delil brezplačne vožnje s helikopterjem," je dejal Tyler. "Ljudem je bilo to všeč." Kljub temu pa je Trumpova obsedenost z nekaterimi razkošnimi simboli predsedniške funkcije, medtem ko vse več Američanov skrbi, kako bodo plačevali račune, sprožila obtožbe, da je predsednik nekakšna sodobna različica Marije Antoanete, ki je bila znana po svojem luksuznem življenju in razkošju.

