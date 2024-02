Je Tucker Carlson v Moskvi zaradi Putina?

Kaj kontroverzni politični komentator in nekdanji voditelj na ameriški televiziji Fox News počne v Moskvi? Vprašanje, ki še nima odgovora, narekuje pa številne špekulacije. Najglasnejša med njimi pa, da naj bi Tucker Carlson v Rusiji intervjuval predsednika Vladimirja Putina. Gre za ugibanja, ki so razveselila prokremeljske blogerje in medije, drugod pa sprožila tudi številne kritike. Nekdanji vodja kabineta podpredsednika ZDA William Kristol je predlagal celo, naj ZDA Tuckerju zaradi obiska Rusije onemogočijo vrnitev v domovino.

Kontroverzni skrajno desni televizijski komentator Tucker Carlson se trenutno mudi v Moskvi, kamor je po poročanju tujih medijev prispel že v četrtek. Čeprav nekateri poudarjajo, da bi lahko šlo za njegovega dvojnika, pa trenutno vse kaže, da je nekdanji voditelj na ameriški televiziji Fox News tudi dejansko obiskal rusko prestolnico.

V Rusijo naj bi priletel iz Istanbula, že kmalu po pristanku pa se je v ruskih medijih in na spletu pojavila prva Carlsonova fotografija z moskovskega letališča. Kasneje pa so Američana v objektiv ujeli tudi, ko je užival v predstavi v gledališču Bolšoj, kjer naj bi si ogledal predstavo Spartacus. S kom si je nekdanji televizijski voditelj, ki so ga lani odpustili s Fox Newsa, ogledal predstavo, še ni znano. O tem se sprašuje tudi svetovna javnost ter marsikateri tuji medij. Kasneje si je Carlson v hotelu privoščil tudi zajtrk.

Zakaj je obiskal Moskvo? In kaj eden vidnejših Američanov na desni medijski sferi sploh počne v Rusiji? To se trenutno sprašuje marsikdo, pojavile pa so se tudi številne špekulacije. Prokremeljski strokovnjaki in vojaški blogerji upajo, da bo Carlson postal prva oseba z Zahoda, ki bo po začetku vojne v Ukrajini intervjuvala ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Obožujem Moskvo, res je lepo mesto," je sodeč po vidoposnetku, ki se je pojavil na spletu, enemu od svojih ruskih oboževalcev dejal ameriški komentator. Na vprašanje, kaj počne v Rusiji, pa je Carlson odvrnil le, da si jo je želel videti. "Želel sem govoriti z ljudmi in videti, kaj se dogaja tukaj. Mislim, da ji gre zelo dobro," je dejal.

"Boste intervjuvali Putina?" je vprašal moški, ki je ogovoril Carlsona, ta pa je le skomignil z rameni, se nasmehnil in mu namenil kratek odgovor: "Bomo videli." Kljub temu, da nekdanji voditelj televizijske oddaje ni podal jasnega odgovora, so se v ponedeljek pojavila nova namigovanja, da je Carlson zapustil svoj hotel in se napotil proti predsedniški palači. Bo uspel intervjuvati Putina? Američan je sicer za Die Weltwoche septembra dejal, da je ruskega predsednika že skušal intervjuvati, vendar pa da mu je to preprečila ameriška vlada. Kmalu po njegovi izjavi je Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov dejal, da Kremelj prejema številna sporočila zahodnih medijev, v katerih prosijo za intervju s predsednikom, vendar pa meni, da intervju zaradi rusofobne propagande ne bi prinesel nobene koristi, njegov komentar povzema Politico.

Vendar pa Peskov takrat ni zavrnil možnosti poglobljenega intervjuja z zahodnim novinarjem nekoč v prihodnosti. "Ali bo med potencialnimi kandidati tudi Carlson ali ne, bomo morali počakati in videti," je sporočil. Ob tokratnem obisku pa je Peskov dejal, da bodo posredovali informacije o gibanju tujih novinarjev, ter dodal, da se v Rusiji vsak dan mudijo številni tuji novinarji. Nekdanji voditelj Fox Newsa je sicer na svoji platformi doslej že objavil intervjuje z marsikatero kontroverzno osebo, med drugim tudi z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, argentinskim predsednikom Javierjem Mileijem, pa tudi z obema bratoma Tate. 'Carlsonu onemogočite vrnitev v domovino' A medtem ko so prokremeljski kanali nad obiskom Američana navdušeni in morebiten intervju s Putinom označujejo za prelomni dogodek, pa je odločitev, da Carlson v času vojne v Ukrajini obišče državo agresorko, sprožila tudi številne kritike. Številni so 54-letnika zaradi potovanja v Rusijo oklicali za izdajalca, neumneža ali zlobneža. Njegovo potovanje je komentiral tudi nekdanji vodja osebja podpredsednika ZDA v času Reaganove administracije William Kristol, ki je predlagal, da bi Carlsonu zaradi obiska Rusije začasno prepovedali ponovni vstop v ZDA. Adam Kinzinger, nekdanji republikanski predstavnik Illinoisa, pa je eden tistih, ki so Carlsona označili za izdajalca.

