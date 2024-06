Je ukrajinskim silam uspelo uničiti najnaprednejše rusko bojno letalo?

Po poročanju Inštituta za preučevanje vojne, posnetki, objavljeni 8. junija prikazujejo brezpilotno letalo, usmerjeno proti letalskemu oporišču Mozdok. Vodja republike Severna Osetija-Alanija Sergej Menajlo je potrdil, da so ruske sile sestrelile tri brezpilotna letala, usmerjena proti temu vojaškemu letališču in da so nekateri objekti utrpeli manjšo škodo.

Slike kažejo, da je bil Su-57 7. junija še nepoškodovan, 8. junija pa so se v njegovi bližini pojavili kraterji po eksploziji, in tudi posledice poškodb zaradi požara. A vendar, obe strani imata svojo različico zgodbe. In če GUR poroča, da jim je uspelo, potem ruski portali rišejo malce drugačno sliko. Malo pred domnevnim napadom na Ahtubinsk je namreč prišlo do poskusa napada na letališče v Mozdoku, napada bi lahko bila povezana.

Rusi so kasneje potrdili tudi, da so ukrajinske sile poskušale izvesti tudi napad na letališko območje v Ahtubinsku z več droni, a naj bi jih ruska zračna obramba sestrelila. Deli enega od sestreljenih dronov, naj bi sicer ubrali svojo pot in padli na letališče. In kot pravijo Rusi, so na sliki samo razbitine drona in ne njihov lovec Su-57.

Su-57 je nadzvočno dvomotorno bojno letalo pete generacije in je veljalo za odgovor Moskve na zahodna nevidna letala, kot je F-22 Raptor ameriških zračnih sil. Toda razvoj tega letala je potekal precej počasi, po podatkih ameriške vojske je začel leta 2002, Su-57 pa je med testnim poletom leta 2019 tudi strmoglavil.

V ukrajinskem poročilu na Telegramu je bilo navedeno, da lahko Su-57 nosi manevrirne rakete Kh-59 in Kh-69. In dokler so strokovnjaki izrazili dvom glede zmogljivosti letala Su-57 v primerjavi z letalom F-22, pa so ruski uradniki za letalo imeli samo besede hvale, piše CNN. Nekdanji obrambni minister Sergej Šojgu je v poročilu TASS iz leta 2022 dejal, da se je letalo odlično izkazalo. "Letalo ima zelo visoko stopnjo zaščite pred različnimi sistemi zračne obrambe, ima zaščito pred raketami ... Najpomembnejše je, da je to zelo močno orožje, ki smo ga tudi preizkusili in deluje odlično."

Sicer pa ni povsem jasno, kolikšno je število bojno pripravljenih letal Su-57. GUR je na Telegramu objavil, da naj bi bilo v uporabi omejeno število teh bojnih letal.