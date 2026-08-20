Je v Nemčiji pustošil tornado? Med silovitim neurjem umrla 58-letnica

Kot poročajo nemški mediji, se je 58-letnica s prijateljico sprehajala v vasi Waldorf v deželi Porenje-Pfalška, ko je območje zajela silovita nevihta. Obe ženski sta zavetje poiskali pod nadstreškom ob klopi, a je kasneje na nadstrešek in nanju padlo drevo. 58-letna ženska je umrla na kraju dogodka, drugo pa so poškodovano odpeljali v bolnišnico, piše Deutsche Welle.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia

Posledice neurja v Nemčiji Profimedia



















Na zahodu in v osrednji Nemčiji je neurje povzročilo večjo škodo, poškodovani so domovi in avtomobili, izruvana številna drevesa. Po navedbah policije bi bil za povzročeno škodo lahko odgovoren tornado. V Wetzlarju v Hessnu je bilo poškodovanih približno 60 domov, je sporočila gasilska služba. V bližnjem Solmsu pa več hiš zaradi poškodb ni več primernih za bivanje, potem ko je močan veter z njih odtrgal celotne strešne konstrukcije.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Silovito neurje v Nemčiji Profimedia

Silovito neurje v Nemčiji Profimedia

Silovito neurje v Nemčiji Profimedia

Silovito neurje v Nemčiji Profimedia

Silovito neurje v Nemčiji Profimedia







