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Je v Nemčiji pustošil tornado? Med silovitim neurjem umrla 58-letnica

Berlin, 20. 08. 2026 12.35 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.P. STA
Posledice neurja v Nemčiji

Nemčija se po dolgotrajnem sušnem obdobju spopada s posledicami uničujočih neurij, ki so poškodovala številne domove, zahtevala pa so tudi eno smrtno žrtev. Neurje je med sprehodom ujelo dve ženski, ki sta nato zavetje poiskali pod nadstreškom ob klopi, a je močan veter izruval bližnje drevo in ga podrl na nadstrešek in osebi pod njim. 58-letnica je na kraju umrla.

Kot poročajo nemški mediji, se je 58-letnica s prijateljico sprehajala v vasi Waldorf v deželi Porenje-Pfalška, ko je območje zajela silovita nevihta. Obe ženski sta zavetje poiskali pod nadstreškom ob klopi, a je kasneje na nadstrešek in nanju padlo drevo.

58-letna ženska je umrla na kraju dogodka, drugo pa so poškodovano odpeljali v bolnišnico, piše Deutsche Welle.

Na zahodu in v osrednji Nemčiji je neurje povzročilo večjo škodo, poškodovani so domovi in avtomobili, izruvana številna drevesa. Po navedbah policije bi bil za povzročeno škodo lahko odgovoren tornado.

V Wetzlarju v Hessnu je bilo poškodovanih približno 60 domov, je sporočila gasilska služba. V bližnjem Solmsu pa več hiš zaradi poškodb ni več primernih za bivanje, potem ko je močan veter z njih odtrgal celotne strešne konstrukcije.

Zaradi nevihte so oblasti izvedle delno evakuacijo vaškega festivala v Kronachu na Bavarskem. Približno 3500 obiskovalcev je moralo tako v sredo pozno zvečer zapustiti zunanje območje festivalskega prizorišča, je sporočila lokalna policija.

O številnih posredovanjih zaradi vremena so poročali tudi iz zveznih dežel Turingije, Brandenburga in Bavarske.

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KOMENTARJI1

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vlahov
20. 08. 2026 14.15
Pustošilo bo še veliko , ker zahtevajo dve državi .
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