Tujina

Je v zrušenje nadstreška v Novem Sadu vpleten tudi Aleksandar Vučić?

Beograd, 15. 10. 2025 16.55 | Posodobljeno pred 11 minutami

STA
Neodvisna komisija za preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je ugotovila, da je bila ta tragedija posledica delovanja organizirane kriminalne združbe, na čelu katere bi lahko bil predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je dejal član komisije Tanasije Marinković.

"Menimo, da obstaja utemeljen sum, da je na čelu te kriminalne združbe predsednik republike," je po poročanju srbskega portala televizije N1 dejal pravnik in član neodvisne komisije za preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu Tanasije Marinković.

Državno tožilstvo je pozval, naj razširi obseg preiskave in sodelavce Aleksandra Vučića zasliši kot priče, nekatere tudi kot osumljence.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić FOTO: AP

Po njegovih besedah je preiskava pokazala, da je Srbija kršila pravico do življenja svojih državljanov, saj ni vzpostavila "pravnega okvirja, ki bi tovrstna tveganja preprečil". Ugotovili so tudi, da so se standardi v gradbeništvu "sistematično rušili".

"Videli smo, da železniška postaja ni vzdrževana, da osnovni dokumenti niso pripravljeni v skladu z zakonom o načrtovanju in gradnji ter da se gradnja ne izvaja tako, kot to predpisuje zakon, niti se inšpekcijski nadzor ne izvaja tako, kot bi se moral," je pojasnil Marinković.

Obenem so srbske oblasti kršile tudi pravico javnosti do obveščenosti, kar da je dodatno poglobilo delo tabloidnih medijev in oviranje dela neodvisnih medijev. "Država torej ni le prikrivala informacij, ampak jih je tudi lažno predstavljala," je dejal odvetnik.

Preberi še Hišni pripor za obtožene za zrušenje nadstreška v Novem Sadu

Zrušenje prenovljenega nadstreška novosadske železniške postaje novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, je v Srbiji sprožilo množične proteste, ki so nato prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.

Protestniki, na čelu katerih so študenti, zahtevajo pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve. V Novem Sadu se 1. novembra, na obletnico nesreče, obeta velik shod.

novi sad aleksandar vučić zrušenje nadstreška srbija
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AZILANT
15. 10. 2025 17.23
Zna biti da je tale članek zmišljen od strani Pumpaj
ODGOVORI
0 0
Mclaren
15. 10. 2025 17.22
Vauuu
ODGOVORI
0 0
proofreader
15. 10. 2025 17.17
-3
Vučić je bil na gradbišču oblečen v kitajskega delavca?
ODGOVORI
1 4
Mclaren
15. 10. 2025 17.23
Se vidi, da nimas pojma o gradbeništvu.
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
15. 10. 2025 17.15
-2
Leve blodnje bi lahko bil
ODGOVORI
0 2
Tvojamat420
15. 10. 2025 17.14
+1
Kje pa. Vucko je mojstr kleceplazenja in sendvicov. Ni on za lopato :D nedolzen.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
15. 10. 2025 17.13
+2
Verjetno ga je kar sam Vučić miniral?
ODGOVORI
4 2
