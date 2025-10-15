Je v zrušenje nadstreška v Novem Sadu vpleten tudi Aleksandar Vučić?

Neodvisna komisija za preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je ugotovila, da je bila ta tragedija posledica delovanja organizirane kriminalne združbe, na čelu katere bi lahko bil predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je dejal član komisije Tanasije Marinković.

"Menimo, da obstaja utemeljen sum, da je na čelu te kriminalne združbe predsednik republike," je po poročanju srbskega portala televizije N1 dejal pravnik in član neodvisne komisije za preiskavo zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu Tanasije Marinković. Državno tožilstvo je pozval, naj razširi obseg preiskave in sodelavce Aleksandra Vučića zasliši kot priče, nekatere tudi kot osumljence.

Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand

Po njegovih besedah je preiskava pokazala, da je Srbija kršila pravico do življenja svojih državljanov, saj ni vzpostavila "pravnega okvirja, ki bi tovrstna tveganja preprečil". Ugotovili so tudi, da so se standardi v gradbeništvu "sistematično rušili". "Videli smo, da železniška postaja ni vzdrževana, da osnovni dokumenti niso pripravljeni v skladu z zakonom o načrtovanju in gradnji ter da se gradnja ne izvaja tako, kot to predpisuje zakon, niti se inšpekcijski nadzor ne izvaja tako, kot bi se moral," je pojasnil Marinković. Obenem so srbske oblasti kršile tudi pravico javnosti do obveščenosti, kar da je dodatno poglobilo delo tabloidnih medijev in oviranje dela neodvisnih medijev. "Država torej ni le prikrivala informacij, ampak jih je tudi lažno predstavljala," je dejal odvetnik.