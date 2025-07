Je vaš avtomobil med odpoklicanimi? Možna odškodnina za popravilo

Omenjeni dizelski motor poganja številne priljubljene avtomobilske modele, med drugim Citroen C3 in C4, Opel Corsa in Mokka ter Peugeot 208, 2008 in 308.

Pri zadevnih modelih, izdelanih med letoma 2017 in 2023, so se namreč pojavile težave s krmilno verigo, ki sinhronizira odpiranje in zapiranje sesalnih in izpušnih ventilov, poroča AFP. Proizvajalec, PSA Peugeot Citroen, bo stopil v stik s prizadetimi lastniki.

Skupno bodo v Franciji postopoma odpoklicali 636.000 vozil, še več pa v drugih evropskih državah.

Serviserji bodo lahko s pomočjo aplikacije analizirali obseg težave in ugotovili, ali je treba zamenjati dele, če je ugotovljena prezgodnja obraba.