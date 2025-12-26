Je vedel preveč? Nova skrivnostna smrt visokega ruskega generala

O prezgodnji smrti 56-letnega ruskega generala Jurija Sadovenka so ruski državni mediji na kratko poročali na dan po božiču. Sporočili so le, da je umrl zaradi "bolezni srca", niso pa podali nobenih podrobnosti, poroča britanski The Sun. Pokojnik naj pred smrtjo ne bi kazal nobenih znakov bolezni ali poslabšanja zdravja, zaradi česar je njegova nenadna smrt še toliko bolj sumljiva. V Kremlju vlada strah, da Putin nadaljuje svojo čistko. Sadovenko je bil namreč še posebej blizu nekdanjemu obrambnemu ministru Sergeju Šojguju – zdaj tajniku kremeljskega tajnega varnostnega sveta. Deloval je kot njegov "varuh skrivnosti", vendar se je njegova kariera v Kremlju končala maja 2024, potem ko je Putin med neusmiljeno čistko na ministrstvu najprej odstranil Šojguja, nato pa še njega.

Sadovenkova smrt je zadnja v seriji skrivnostnih in nenadnih smrti znotraj ruske elite po začetku vojne v Ukrajini februarja 2022. Ta teden je bila potrjena smrt podpolkovnika Stanislava Orlova. 44-letnik z vzdevkom "Španec" je poveljeval zloglasnemu Putinovemu bataljonu nogometnih huliganov, ki se je boril v Ukrajini, tudi na žariščih, kot je Bahmut. V Moskvi se širijo govorice, da so polkovnika na njegovem domu ubile ruske obveščevalne službe. Neodvisni ruski medijski kanal Astra je objavil posnetke nadzornih kamer v bližini njegove hiše, na katerih so domnevni agenti tajne službe. Kmalu zatem je v temi mogoče videti bliske svetlobe – po vsej verjetnosti gre za strele. Pred nekaj dnevi smo poročali, da je bil v eksploziji avtomobila na jugu Moskve ubit visoki general ruske vojske Fanil Sarvarov. Po poročanju ruskih medijev je avtomobil eksplodiral v okrožju Jasenevo na jugu ruske prestolnice, in sicer nekaj sekund po tem, ko je speljal. General naj bi po eksploziji ostal ujet v avtomobilu, a naj bi ga rešili in hospitalizirali v kritičnem stanju, preden so v bolnišnici potrdili njegovo smrt zaradi hudih poškodb.

Julija smo poročali o smrti ruskega ministra za promet Romana Starovojta. V ponedeljek zjutraj ga je ruski predsednik Vladimir Putin odstavil, popoldne je bil že mrtev. Njegovo truplo so našli v parku na obrobju Moskve s strelno rano v glavi, ob njem pa naj bi bila pištola. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, vendar je neodvisna agencija SOTA kasneje potrdila, da so na njegovem telesu "našli sveže sledi pretepanja". Nekateri njegovo smrt povezujejo z dogodki v regiji Kursk, katere guverner je bil več kot pet let.

Aprila je v eksploziji avtomobilske bombe v Moskvi umrl general Jaroslav Moskalik, namestnik vodje glavnega operativnega direktorata ruskega generalštaba. Ruske oblasti so potrdile njegovo smrt in sprožile preiskavo, incident pa obravnavajo kot umor.