Je vesoljska kupola na avstralski plaži del indijske rakete?

Indijski vodja vesoljskih sil je zagotovil, da je ogromna kovinska kupola, ki jo je naplavilo na avstralsko plažo, zagotovo del rakete, vendar ni nujno, da je del indijske rakete. "Ne moremo potrditi, da je naša, dokler je analiziramo," je dejal Sreedhara Panicker Somanath.

Ko je konec tedna na plaži Green Head, približno 250 kilometrov od Pertha, odkrit skrivnosti valjasti predmet, so se o njem pojavljala številna ugibanja. Valjast predmet, širok približno 2,5 metra in dolg od 2,5 do 3 metra, je med prebivalci plaže Green Head povzročil veliko razburjenja in dvomov. Sprva so ugibali, da bi lahko šlo za del letala MH370 - letala, ki je leta 2014 z 239 potniki na krovu izginilo pred zahodno avstralsko obalo.

icon-expand Objekt, ki so ga našli na avstralski plaži FOTO: AP

Vendar so letalski strokovnjaki kmalu pojasnili, da predmet ne more izvirati iz komercialnega letala in da gre morda za rezervoar goriva iz rakete, ki je nekoč padla v Indijski ocean. Avstralska vesoljska agencija je nato sporočila, da je možno, da je velikanski valj padel iz "tujega vesoljskega plovila". Zaradi tega so se pojavila ugibanja, da je bil predmet rezervoar za gorivo rakete PSLV - rakete za izstrelitev polarnih satelitov, ki jo Indijska organizacija za vesoljske raziskave (Isro) redno uporablja za izstrelitev satelitov v vesolje. Ker je bilo eno od njih nazadnje uporabljeno prejšnji petek za pošiljanje vesoljskega plovila Chandrayaan-3 v orbito, se je pojavilo ugibanje, da so razbitine iz tega plovila - kljub temu da so strokovnjaki trdili, da je bil predmet v vodi že vsaj nekaj mesecev. To trditev potrjujejo tudi fotografije, na katerih je vidna njegova obsežna prevleka iz školjk.

icon-expand Indijsko vesoljsko plovilo Chandrayaan-3 FOTO: AP

Somanath, je za BBC povedal, da predmet ni "nobena skrivnost", in potrdil, da je "del neke rakete". "Lahko bi bil PSLV ali kateri koli drug in dokler ga ne vidimo in analiziramo, tega ne moremo potrditi," je dejal. Avstralske oblasti še niso objavile več podrobnosti. Somanath pa je potrdil, da "je znano, da so nekateri deli PSLV padli v morje zunaj avstralske izključne ekonomske cone", in dejal, da je predmet "morda dolgo časa plaval in nazadnje dosegel obalo". Dodal je, da ti ostanki ne predstavljajo nobene nevarnosti, zato ni razloga za skrb.