Je Vučić nad protestnike poslal zvočni top? 'Ta človek nas hoče ubiti!'

Dejal je, da ga je takrat obšla slabost, v prsih pa je začutil bolečine. "Nepopisen strah. Ljudje so začeli bežati, čeprav niso vedeli, pred čim bežijo. Kričali so: 'Ta človek nas hoče ubiti'," je še dodal eden od pričevalcev.

Posnetki, ki so se pojavili na spletu, prikazujejo množico, med katero je nenadoma zavladala panika. Množica se je nenadoma razkropila, središče so prevevali kriki groze. Številni so zmedeno opazovali, kaj se dogaja, dokler se niso tudi sami pognali v beg. Iz množice so se slišala tudi navodila: "Ljudje, počasi."

'O uporabi zvočnega topa bomo nujno obvestili mednarodno skupnost'

Do krikov in bega je prišlo med 15-minutnim molkom, s katerim so se poklonili 15 žrtvam, ki so umrle pod nadstreškom novosadske železniške postaje. "Naj ne bo pomote, režim se je med 15-minutnim molkom poslužil zvočnega topa (orožje, ki je prepovedano v ogromno državah in lahko povzroči trajne poškodbe in travme). To je to," so na spletu zapisali študenti FON v blokadi.