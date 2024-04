Je Rusija širila kampanjo dezinformacij o valižanski princesi Kate?

Innes in njegova raziskovalna skupina sta povezala 45 računov na družbenih omrežjih, ki so objavljali lažne trditve o princesi s kampanjo dezinformacij z računi, ki so povezani s Kremljem in ki so v preteklosti širili teorije zarote o ruski vojni v Ukrajini in francoskem predsedniku. Motiv takšnih kampanj je destabilizirati zahodne antagoniste Rusije in spodkopati zaupanje v njihove institucije, trdi Innes .

"Bila je vrtinčasta zmešnjava špekulacij, kar je odlična priložnost, če ste tujec in želite priti bližje," je za CNN pojasnil Martin Innes , strokovnjak za dezinformacije na univerzi Cardiff v Walesu. "To je idealna situacija."

Za valižansko princeso Kate in njeno družino zadnji meseci niso bili preprosti, prej obratno. Drugi pa so spretno izkoristili nastalo situacijo.

No, verjetno malce tudi vpliva dejstvo, da so odnosi Združenega kraljestva z Rusijo že dolgo napeti. Britanci so sicer z veseljem zagotavljali dom in razne storitve oligarhom iz nekdanje Sovjetske zveze, kljub sovražnostim med Londonom in Moskvo. Poročilo britanskega parlamenta iz leta 2020 pa dokazuje, da naj bi bilo najdenih veliko dokazov o ruskem vmešavanju v demokratične procese Združenega kraljestva, a so ruski vpliv označili za novo normalnost.

Raziskovalci iz Cardiffa vodijo raziskovalni program dezinformacij že od leta 2018, vendar so se povsem poglobili v zaroto Kate, potem ko so opazili nenavadne vzorce v podatkih.

"Računi sami niso objavljali izvirnih objav, ampak so samo odgovarjali in komentirali na objave o zgodbi o valižanski princesi, predstavljali gradivo o vojni v Ukrajini, očrnili Ukrajino ali slavili integriteto ruskih volitev," je potrdil Innes. Vzorec objav o princesi je bil namreč enak, ki ga je ekipa prepoznala tudi pri ruskih akterjih, ki so jih preučevali.

Skupina se imenuje Doppelganger, povezana je s Kremljem, cilja pa občinstvo v ZDA in Evropi. Gre za komercialno podjetje, ki ima pogodbo za vodenje dezinformacijskih kampanj. Že konec leta 2022 je Meta opozorila, da Doppelganger posnema glavne novice in ustvarja lažne članke. Kampanje dezinformacij so v zadnjem času postale še bolj prefinjene, piše CNN. Prejšnji mesec je denimo ministrstvo za finance ZDA sankcioniralo dva Rusa in njuni podjetji, za katera se domneva, da sta del Doppelgangerja, in ju obtožila, da sta vodila mrežo več kot 60 spletnih mest, ki širijo dezinformacije v imenu ruske vlade.