Je za tragedijo v Španiji krivo goljufanje z evropskim denarjem?

Kot so sporočili z urada, preiskave danes potekajo pri upravitelju španskih železnic, državnem podjetju Adif, državni agenciji za varnost v železniškem prometu Aesf in španskem računskem sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"To sledi začetku preiskave morebitne goljufije v zvezi s sredstvi EU, namenjenimi za obnovo in posodobitev varnostnih, signalnih in komunikacijskih sistemov na hitri progi Madrid-Sevilla," so pojasnili.
Podobno preiskavo so na odseku iste proge sprožili že marca po še eni železniški nesreči, v kateri je življenje izgubilo 46 ljudi.
Umrlo najmanj 69 ljudi
V smrtonosni nesreči hitrih vlakov minuli teden je vlak španske državne družbe Renfe od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. Umrlo je najmanj 69 ljudi, na desetine je bilo poškodovanih, številni huje. Preiskava nesreče sicer še poteka, pristojni pa domnevajo, da bi ta lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu.
Zaradi nesreče sta odstopila španski minister za promet Oscar Puente in vodja Adifa Luis Pedro Marco de la Pena. Vlada premierja Pedra Sancheza je ob tem v torek potrdila načrt za izboljšanje varnosti v železniškem prometu s spremembami nadzornih protokolov.
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