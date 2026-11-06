Je za tragedijo v Španiji krivo goljufanje z evropskim denarjem?

Kot so sporočili z urada, preiskave danes potekajo pri upravitelju španskih železnic, državnem podjetju Adif, državni agenciji za varnost v železniškem prometu Aesf in španskem računskem sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To sledi začetku preiskave morebitne goljufije v zvezi s sredstvi EU, namenjenimi za obnovo in posodobitev varnostnih, signalnih in komunikacijskih sistemov na hitri progi Madrid-Sevilla," so pojasnili.