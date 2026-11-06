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Je za tragedijo v Španiji krivo goljufanje z evropskim denarjem?

Madrid, 06. 11. 2026 12.44 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Železniška nesreča v Španiji pri Toledu

Urad Evropskega javnega tožilstva (EPPO) v Madridu v povezavi z nedavno železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 69 ljudi, preiskuje sum goljufije. Kot so sporočili z urada, je preiskava povezana s sredstvi EU, namenjenimi za obnovo in posodobitev varnostnih, signalnih in komunikacijskih sistemov na hitri progi med Madridom in Sevillo.

Kot so sporočili z urada, preiskave danes potekajo pri upravitelju španskih železnic, državnem podjetju Adif, državni agenciji za varnost v železniškem prometu Aesf in španskem računskem sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To sledi začetku preiskave morebitne goljufije v zvezi s sredstvi EU, namenjenimi za obnovo in posodobitev varnostnih, signalnih in komunikacijskih sistemov na hitri progi Madrid-Sevilla," so pojasnili.

Podobno preiskavo so na odseku iste proge sprožili že marca po še eni železniški nesreči, v kateri je življenje izgubilo 46 ljudi.

Umrlo najmanj 69 ljudi

V smrtonosni nesreči hitrih vlakov minuli teden je vlak španske državne družbe Renfe od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. Umrlo je najmanj 69 ljudi, na desetine je bilo poškodovanih, številni huje. Preiskava nesreče sicer še poteka, pristojni pa domnevajo, da bi ta lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu.

Zaradi nesreče sta odstopila španski minister za promet Oscar Puente in vodja Adifa Luis Pedro Marco de la Pena. Vlada premierja Pedra Sancheza je ob tem v torek potrdila načrt za izboljšanje varnosti v železniškem prometu s spremembami nadzornih protokolov.

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KOMENTARJI9

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Pinokio
06. 11. 2026 14.40
Povsod po svetu, politični funkcionarji, ki upravljajo z družbenim denarjem ga samo kradejo. Čim več, ker vedo, četudi jih dobijo, jim ga ne bo treba vračati, odvetniki bodo pa poskrbeli, da ne bodo zaprti.
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0 0
slayer2
06. 11. 2026 14.39
In EU obtožuje Rusijo korupcije!!! Ne moreš verjet,kakšni hipokrati nas vodijo!!!
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+1
1 0
ares1976
06. 11. 2026 14.29
🧃🧃🧃..
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 11. 2026 14.04
Kaj takega? Evropsak sredstva so bila namenjena prav za obnovo signalizacije in ostalih popravil! Se okoristiš, posledica tega pa 60 mrtvih!
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+2
2 0
Noleani
06. 11. 2026 13.54
Ali ste vedelu, da je pred desetletji Španija kot ena najrevnejsih drzav v EU dobila na desetine miljard eur tekom let za posodobitev železniškega omrežja? Do pred cca 10 let nazaj se je denar večinoma pirabljal za vzpostavitev modernega zelezniškega omrežja. Kar so storili. Potem pa je denar za obnovo in posodobitev začel odtekati neznano kam. Ravno ta proga je imela nameščene kable iz leta 1992 in bi jih morali zamenjati ze pred leti, ko so zato dobili evropski denar, saj niso ustrezali moderni zeleznici in hitrostim. Medtem so se zamenjali 3 ali 4 ministri za infrastrukturo ne vem točno, eden je zaradi goljufije in korupcije že v zaporu, drugi v preiskavi in kot pravijo dobro obveščeni viri zadnji popolnoma nesposoben. Rezultat pa tragičen.
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+2
2 0
Nace Štremljasti
06. 11. 2026 13.43
glede strmoglavljenja v ameriki,je bila pa verjetno božja misel ali štima amen...
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+1
2 1
Nace Štremljasti
06. 11. 2026 13.42
naj vprašajo mosad....
Odgovori
+2
4 2
Kimberley Echo
06. 11. 2026 13.37
Država, ki ne-bi imela korupcije - ne obstaja!
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+4
5 1
Rock8
06. 11. 2026 12.55
Ja,noro
Odgovori
+4
4 0
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