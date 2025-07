Je za Trumpovo nenadno podporo Ukrajini zaslužna Melania?

"Ko sem prvi dami nekoč povedal, da sva imela z Vladimirjem čudovit pogovor in da bo vojne verjetno kmalu konec, mi je odgovorila, da je to čudno, saj da je Rusija ravnokar bombardirala novo mesto," je novinarjem povedal predsednik ZDA Donald Trump. Slednje je sprožilo ugibanja, ali je prav Melania Trump zaslužna za nenaden zasuk v retoriki njenega soproga glede vojne v Ukrajini. Ameriški mediji ob tem opisujejo tudi Slovenijo, ki je že od začetka vojne trdno na strani Ukrajine.

Ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek sporočil, da bo Ukrajini prek Nata zagotovil "najboljše ameriško orožje" in napovedal 100-odstotne carine za Rusijo, če ta v 50 dneh z Ukrajino ne bo dosegla mirovnega sporazuma, je razkril tudi, kdo ga neprestano opominja na grozote, ki se dogajajo v Ukrajini. "Večkrat smo že verjeli, da smo z Rusijo dosegli dogovor. Prišel sem domov in prvi dami povedal, da sva imela z Vladimirjem čudovit pogovor ter da verjamem, da bo vojne konec," je Trump po poročanju Sky Newsa povedal novinarjem. "A potem mi je nekoč dejala: 'No, to je čudno, saj je pravkar bombardiral novo mesto'," je nadaljeval pripoved o besedah svoje soproge Melanie. Trumpov opis komunikacije s prvo damo so pozdravili tudi podporniki Ukrajine.

Melania in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

New York Post ob tem piše, da se sicer Slovenka o vojni v Ukrajini še ni javno izrekla, je pa portal poudaril tudi, da Slovenija vse od začetka ruske invazije februarja 2022 ohranja "hladne odnose z Rusijo". Spomnili so tudi, da je bil v ruskem zračnem napadu na Harkov uničen tudi slovenski konzulat. The Independent medtem piše, da se je Melania rodila "za železno zaveso leta 1970 in odraščala v nekdanji Jugoslaviji". Navedli so, da se s svojim sinom Barronom pogovarja v slovenščini ter da imata oba tudi še vedno potna lista Evropske unije. Kot je dejala avtorica knjige Umetnost njenega dogovora: Nepoznana zgodba Melanije Trump Mary Jordan, vpliv prve dame ni presenetljiv, prav tako pa tudi ne njena naklonjenost Ukrajini. "Odraščala je namreč v nekdanji Jugoslaviji, državi, ki si ni bila nikoli blizu z Rusijo," je dejala za The Times.