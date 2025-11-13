Tujina
Je življenje, kot ga prikazujejo vplivneži, resnično?
Družbenim omrežjem, kot so Instagram, Facebook, TikTok in druga, posvečamo vse več svojega časa. Za ustvarjalce vsebin so vse bolj dobičkonosen posel – za mnoge upravičeno, toda krepijo se tudi kritike na račun tistih vplivnežev, ki svoja življenja lažno predstavljajo kot luksuzna, popolna oziroma kot iz pravljice. Kaj je res in kaj ne? Katerih trikov se poslužujejo nekateri vplivneži?
