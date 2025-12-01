Pogajanja na Floridi: jedli so boršč, gosto pesino juho in ukrajinske sarme

Strežbo ukrajinske hrane mnogi razumejo kot simbolično diplomatsko gesto, s katero ZDA poskušajo Ukrajino prisiliti h kompromisu v mirovnih pogovorih z Rusijo.

Vir z neposrednim dostopom do pogovorov med ameriško in ukrajinsko delegacijo je za CNN povedal, da so intenzivna pogajanja "korak naprej" in "nadgradnja napredka, doseženega v Ženevi", kjer je prejšnji teden potekal prvi krog pogovorov o ameriških predlogih za konec ruske vojne v Ukrajini.

"Precej prezgodaj bi bilo reči, da smo dokončno uredili vse, ker je treba še veliko postoriti. Vendar je bil sestanek zelo osredotočen in podrobno so bili obravnavani najbolj problematični deli mirovnega predloga," je vir povedal za CNN in dodal, da so glede nekaterih vprašanj dosegli "začetni napredek".

Ena najobčutljivejših točk prvotnega 28-točkovnega ameriškega mirovnega predloga je bila določba, da Ukrajina formalno opusti svoje težnje po pridružitvi Natu, ki so sicer zapisane v ustavi. Rusija je zahtevala, da Ukrajina formalno od tega odstopi, vendar ukrajinski uradniki to še naprej vztrajno zavračajo.

Vir pa zdaj pravi, da so pogajalci razpravljali o možnem scenariju, po katerem bi Ukrajini bila onemogočena pridružitev zahodnemu vojaškemu zavezništvu preko aranžmajev, okrog katerih bi se morale posamezne članice Nata posebej dogovarjati z Moskvo. "Ukrajina ne bo prisiljena, da bi se uradno oz. v pravnem smislu odpovedala tej težnji. Če se morajo Združene države Amerike z Rusijo o čem dvostransko dogovoriti ali če Rusija želi nekaj jamstev Nata, potem Ukrajina ne bi bila vključena v proces odločanja," je pojasnil vir za CNN.