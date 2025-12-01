Pogajanja na Floridi: jedli so boršč, gosto pesino juho in ukrajinske sarme

Strežbo ukrajinske hrane mnogi razumejo kot simbolično diplomatsko gesto, s katero ZDA poskušajo Ukrajino prisiliti h kompromisu v mirovnih pogovorih z Rusijo.
Vir z neposrednim dostopom do pogovorov med ameriško in ukrajinsko delegacijo je za CNN povedal, da so intenzivna pogajanja "korak naprej" in "nadgradnja napredka, doseženega v Ženevi", kjer je prejšnji teden potekal prvi krog pogovorov o ameriških predlogih za konec ruske vojne v Ukrajini.
"Precej prezgodaj bi bilo reči, da smo dokončno uredili vse, ker je treba še veliko postoriti. Vendar je bil sestanek zelo osredotočen in podrobno so bili obravnavani najbolj problematični deli mirovnega predloga," je vir povedal za CNN in dodal, da so glede nekaterih vprašanj dosegli "začetni napredek".
Ena najobčutljivejših točk prvotnega 28-točkovnega ameriškega mirovnega predloga je bila določba, da Ukrajina formalno opusti svoje težnje po pridružitvi Natu, ki so sicer zapisane v ustavi. Rusija je zahtevala, da Ukrajina formalno od tega odstopi, vendar ukrajinski uradniki to še naprej vztrajno zavračajo.
Vir pa zdaj pravi, da so pogajalci razpravljali o možnem scenariju, po katerem bi Ukrajini bila onemogočena pridružitev zahodnemu vojaškemu zavezništvu preko aranžmajev, okrog katerih bi se morale posamezne članice Nata posebej dogovarjati z Moskvo. "Ukrajina ne bo prisiljena, da bi se uradno oz. v pravnem smislu odpovedala tej težnji. Če se morajo Združene države Amerike z Rusijo o čem dvostransko dogovoriti ali če Rusija želi nekaj jamstev Nata, potem Ukrajina ne bi bila vključena v proces odločanja," je pojasnil vir za CNN.
Končna odločitev o tem izjemno občutljivem kompromisu, ki bi bil verjetno nepriljubljen pri mnogih članicah Nata, še ni bila sprejeta in, kot poudarja vir, bi jo moral na koncu sprejeti ukrajinski predsednik. To pa kaže, da se v nadaljevanju ameriško-ukrajinskih pogajanj razmišlja o kreativnih rešitvah, ki bi zaobšle ukrajinske 'rdeče črte'.
Drugo zelo občutljivo vprašanje se nanaša na zahtevo Kremlja, ki se je pojavila tudi v 28-točkovnem predlogu ZDA, da Ukrajina odstopi ozemlje v Donbasu, delu vzhodne Ukrajine, ki ga je Rusija priključila v svoj pravni sistem, vendar ga še ni v celoti okupirala. Trumpov načrt je predlagal, da območje, ki vključuje pas močno utrjenih mest in krajev, ključnih za varnost Ukrajine, postane ruska demilitarizirana cona, ki bi jo Moskva upravljala, vendar vanjo ne bi smela napotiti vojaških sil.
Vir je za ameriško televizijo povedal, da pogovori potekajo tudi o tem izjemno zahtevnem vprašanju. "Predaja nadzora nad temi območji bi znatno oslabila ukrajinsko obrambo, povečala možnost prihodnje agresije in resno zmanjšala ukrajinske zmogljivosti in to ne pride v poštev," je opozoril vir. Ob tem ni želel razkriti, katere konkretne možnosti se preučujejo, saj je temo označil za "preveč občutljivo". "Resnično verjamem, da bi lahko vsebina, če bi postala javna, uničila potencialno rešitev," je opozoril.
V prihodnjih dneh bi se lahko pojavila še ena težava, in sicer maksimalistične zahteve Kremlja, ki ima pobudo na bojišču. Medtem ko ameriški pogajalci vidijo možnost ukrajinskih koncesij, je naslednji in večji izziv morda prepričati Rusijo, da jih sprejme, še piše CNN.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.