Pogajanja na Floridi: jedli so boršč, gosto pesino juho in ukrajinske sarme

Shell Bay , 01. 12. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
105

V ekskluzivnem zasebnem klubu Shell Bay, ki je v lasti Steva Witkoffa v južni Floridi, so se delegacije iz Washingtona in Kijeva sestale za mizo, obloženo z ukrajinskim borščem, gosto juho iz pese, zelja in mesa ter holubci, ukrajinskimi polnjenimi zeljnimi zvitki.

Ukrajinska delegacija na pogovorih na Floridi
Ukrajinska delegacija na pogovorih na Floridi FOTO: AP

Strežbo ukrajinske hrane mnogi razumejo kot simbolično diplomatsko gesto, s katero ZDA poskušajo Ukrajino prisiliti h kompromisu v mirovnih pogovorih z Rusijo.

Vir z neposrednim dostopom do pogovorov med ameriško in ukrajinsko delegacijo je za CNN povedal, da so intenzivna pogajanja "korak naprej" in "nadgradnja napredka, doseženega v Ženevi", kjer je prejšnji teden potekal prvi krog pogovorov o ameriških predlogih za konec ruske vojne v Ukrajini.

"Precej prezgodaj bi bilo reči, da smo dokončno uredili vse, ker je treba še veliko postoriti. Vendar je bil sestanek zelo osredotočen in podrobno so bili obravnavani najbolj problematični deli mirovnega predloga," je vir povedal za CNN in dodal, da so glede nekaterih vprašanj dosegli "začetni napredek".

Ena najobčutljivejših točk prvotnega 28-točkovnega ameriškega mirovnega predloga je bila določba, da Ukrajina formalno opusti svoje težnje po pridružitvi Natu, ki so sicer zapisane v ustavi. Rusija je zahtevala, da Ukrajina formalno od tega odstopi, vendar ukrajinski uradniki to še naprej vztrajno zavračajo.

Vir pa zdaj pravi, da so pogajalci razpravljali o možnem scenariju, po katerem bi Ukrajini bila onemogočena pridružitev zahodnemu vojaškemu zavezništvu preko aranžmajev, okrog katerih bi se morale posamezne članice Nata posebej dogovarjati z Moskvo. "Ukrajina ne bo prisiljena, da bi se uradno oz. v pravnem smislu odpovedala tej težnji. Če se morajo Združene države Amerike z Rusijo o čem dvostransko dogovoriti ali če Rusija želi nekaj jamstev Nata, potem Ukrajina ne bi bila vključena v proces odločanja," je pojasnil vir za CNN.

Pogovori ZDA in Ukrajine na Floridi
Pogovori ZDA in Ukrajine na Floridi FOTO: Profimedia

Končna odločitev o tem izjemno občutljivem kompromisu, ki bi bil verjetno nepriljubljen pri mnogih članicah Nata, še ni bila sprejeta in, kot poudarja vir, bi jo moral na koncu sprejeti ukrajinski predsednik. To pa kaže, da se v nadaljevanju ameriško-ukrajinskih pogajanj razmišlja o kreativnih rešitvah, ki bi zaobšle ukrajinske 'rdeče črte'.

Drugo zelo občutljivo vprašanje se nanaša na zahtevo Kremlja, ki se je pojavila tudi v 28-točkovnem predlogu ZDA, da Ukrajina odstopi ozemlje v Donbasu, delu vzhodne Ukrajine, ki ga je Rusija priključila v svoj pravni sistem, vendar ga še ni v celoti okupirala. Trumpov načrt je predlagal, da območje, ki vključuje pas močno utrjenih mest in krajev, ključnih za varnost Ukrajine, postane ruska demilitarizirana cona, ki bi jo Moskva upravljala, vendar vanjo ne bi smela napotiti vojaških sil.

Ruska vojska
Ruska vojska FOTO: AP

Vir je za ameriško televizijo povedal, da pogovori potekajo tudi o tem izjemno zahtevnem vprašanju. "Predaja nadzora nad temi območji bi znatno oslabila ukrajinsko obrambo, povečala možnost prihodnje agresije in resno zmanjšala ukrajinske zmogljivosti in to ne pride v poštev," je opozoril vir. Ob tem ni želel razkriti, katere konkretne možnosti se preučujejo, saj je temo označil za "preveč občutljivo". "Resnično verjamem, da bi lahko vsebina, če bi postala javna, uničila potencialno rešitev," je opozoril.

V prihodnjih dneh bi se lahko pojavila še ena težava, in sicer maksimalistične zahteve Kremlja, ki ima pobudo na bojišču. Medtem ko ameriški pogajalci vidijo možnost ukrajinskih koncesij, je naslednji in večji izziv morda prepričati Rusijo, da jih sprejme, še piše CNN.

Pogajanja Ukrajina
KOMENTARJI (105)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
01. 12. 2025 12.17
-1
Skoreaj ne verjmem, da iso s seboj pripeljali Ukrajinske prodajalke ljubezni!
ODGOVORI
1 2
rdeča petokraka
01. 12. 2025 12.15
-3
Se pogovarjajo o končanju vojne ali o receptih za boršč in sarme?
ODGOVORI
0 3
big_foot
01. 12. 2025 12.15
-3
lahko jejo kar hočejo, za mizo bi morala biti tudi rusija, in če rusi rečejo niet... zastonj vsa večerja
ODGOVORI
0 3
ivan z Doba
01. 12. 2025 12.09
+1
Za sladico so imeli žgance in čevapčiče. Bo EU vse to plačala!
ODGOVORI
5 4
Ejga-Tega
01. 12. 2025 12.04
+0
Še podatek, so dobili vetrove? To bi bilo res zanimivo vedeti
ODGOVORI
5 5
Magic-G-spot
01. 12. 2025 12.02
-4
Dvomim da bo zdaj mir da so jim po vecurnem letu postrelgli z hrano ki jo doma imajo na tone in jo verjetno tudi zulijo vsak dan zdaj ko je vojna.
ODGOVORI
3 7
ROMELS
01. 12. 2025 12.02
+7
Ta vzorec vojne se je prenesel iz bosne v ukrajino.
ODGOVORI
7 0
Spijuniro Golubiro
01. 12. 2025 12.02
-2
Važn da so papcal.
ODGOVORI
3 5
myomy
01. 12. 2025 12.02
-4
Desna koruptivna roka Zelenskega Jermak se je prijavil v vojsko. Zakaj? Zato, ker je Zelenski z dekretom vse, ki se prijavijo v vojsko pomilostil pred vsakršnim zakonskim pregonom.
ODGOVORI
3 7
Yon Dan
01. 12. 2025 12.01
-3
Glavno, da zraven ni neonacističnih voditeljev EU.
ODGOVORI
4 7
Kletni Goban in Janževec
01. 12. 2025 12.01
-7
Na žalost nas v EU spet delijo ekstremisti. ZDA, ki so v resnici desni in to fašistično desni. Torej fašistična država. Na drugi strani pa nacionalsocialisti. Ekstremni levičarji, oz nacisti, ki jih vodi Putin. In OBOJI so zakuhali skupaj vojno v UKR. Tisti Baraka Usain Ubama in pa Putin, oba sta mišice napenjala.....in še danes se ubija uboge ukrajince in pretvarja da so vredni 0, mnogi umazani komentatorji pa uživajo v mizeriji teh ljudi tam
ODGOVORI
1 8
ivan z Doba
01. 12. 2025 12.11
-1
Putin je ekstremni levičar?! Ne ga srat! Ruski nacionalizem je isti 💩 kot ukrajinski! Rusija, razen zgodovine, nima nič skupnega s politično levico!
ODGOVORI
1 2
Kletni Goban in Janževec
01. 12. 2025 12.19
-1
ne razumeš da nacionalisti, ki izhajajo iz leve, torej nacionalsocialisti. To so enstremni levičarji, ki marsikomu delujejo kot desničarji. Pri nas je npr udbovec Jelinčić nekaj takega
ODGOVORI
0 1
Kletni Goban in Janževec
01. 12. 2025 12.21
-1
ujameš jih pa da niso desničarji, ker so proti veri kar občutno, dostikrat se opredelijo za ateiste, so ZA splave in podobno. Takoj ujameš, tudi če so nestrpni, vseno izhajajo iz veje socializma, ne pa iz krščanstva in fevdalizma/aristokracije ven
ODGOVORI
0 1
patriot20
01. 12. 2025 11.59
+1
zivela rusija
ODGOVORI
6 5
ROMELS
01. 12. 2025 12.19
+3
Ped mnogimi leti so tudi vpili "živel hitler"
ODGOVORI
3 0
myomy
01. 12. 2025 11.59
-1
Kaj so se dogovorili? Da bodo jedli boršč, gosto pesino juho in ukrajinske sarme.
ODGOVORI
5 6
Dragica Cegler
01. 12. 2025 11.58
-2
Če bi bil na mestu Putina ,bi ob vseh teh mahinacijah EU pajacev,vključno z Golobom bili že zdavnaj zamrznjeni.Zato se mu kahko samo zahvalite za zdrav razum.
ODGOVORI
5 7
Killing of Hind Rajab
01. 12. 2025 11.55
-6
jasno je zakaj so jedli boršč...tko, simbolno ...Ponekod v Ukrajini verjamejo, da se duša umrlega skupaj s paro, ki se kadi iz boršča, vzpenja v nebo, zato je boršč pogosto glavna jed pri spominjanjih umrlih....v nebo s paro gredo tudi želje kijevske naci hunte ...Boršč je sicer staroslovanska beseda in zato NI ukrajinski Boršč...!!!
ODGOVORI
5 11
ROMELS
01. 12. 2025 11.58
+4
To naci hunto pripiši kar Putinu groznemu.
ODGOVORI
8 4
daiči
01. 12. 2025 11.55
-2
Js sm pa mislu de so kranske klobase jedl, nevejo kaj zamujajo.
ODGOVORI
2 4
Pamir
01. 12. 2025 12.02
-4
Klobase so jedli že sto krat, kranjske niso nič frugačne od ostalih.
ODGOVORI
2 6
ivan z Doba
01. 12. 2025 12.12
@pamir, ti si vegan?!
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
01. 12. 2025 11.53
-2
Zdaj ko so se spet najedli na tuj racun lahko spet kaksen tanker zraketirajo, ker to je obramba ukrajine v crnem morju pravijo.
ODGOVORI
6 8
kekec9999
01. 12. 2025 11.49
+4
Z nacizmom in fašizmom imamo probleme tudi doma.
ODGOVORI
6 2
Wolfman
01. 12. 2025 11.40
+5
Kar nažirajte se v nobel klubu, ukrajinski vojaki pa na fontI obkoljeni, shirani, lačni, žejni, obupani...!
ODGOVORI
11 6
BARK
01. 12. 2025 11.45
-3
dokler narod tega ne dojame pač bo tako.....skregan narod...deli in vladaj
ODGOVORI
6 9
Blue Dream
01. 12. 2025 11.52
-4
Ketre so prisilno v jarek poslale nelegitimne neizvojene oblasti
ODGOVORI
3 7
ivan z Doba
01. 12. 2025 12.13
+3
Ruskim vojakom na fronti se pa cedita med in mleko?! Matr ste eni but@sti!
ODGOVORI
3 0
Blue Dream
01. 12. 2025 12.26
ivan z Doba kdo je to sploh rekel razen tebe?
ODGOVORI
0 0
BARK
01. 12. 2025 11.39
-7
krneki zakaj bi se opredeljeval na te dve rarulene drzave ...smilijo se mi otroci za vse ostalo mi vseeno kdo kaj koliko....meh .... booring...edin te troli z 12 profili vsak se tukaj vzigajo cele dneve......krneki...luzerji na portalu
ODGOVORI
2 9
