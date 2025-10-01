Jedrska elektrarna Zaporožje odrezana od omrežja

"Situacija je kritična. Zaradi ruskih napadov je elektrarna odrezana od omrežja," je sporočil Volodimir Zelenski . Z elektriko jo napajajo dizelski agregati, od katerih eden po njegovih besedah ne deluje dobro. Rusko stran je obtožil, da preprečuje popravilo električnih vodov, ki vodijo do elektrarne, in menil, da to predstavlja grožnjo za ves svet.

Gre za najdaljšo prekinitev oskrbe z električno energijo v nuklearki, največji v Evropi, odkar je nadzor nad njo leta 2022 prevzela Rusija. "To traja že sedem dni. Takšni situaciji še nismo bili priča," je opozoril Zelenski.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v torek zagotovil, da so v stiku z obema stranema, da bi čim prej obnovili oskrbo z elektriko.

Rusija in Ukrajina sta se že večkrat krivili za povzročanje grožnje jedrske nesreče in druga drugi pripisujeta odgovornost tudi za zadnjo prekinitev oskrbe z elektriko. Rusija je prejšnji teden zatrdila, da je elektrarna odvisna od zasilnega napajanja vse od napada, ki ga je pripisala Ukrajini.

Šest reaktorjev, ki so pred vojno proizvajali približno petino elektrike v Ukrajini, je od ruskega zavzetja ustavljenih. A elektrarna potrebuje elektriko za ohranjanje hladilnih in varnostnih sistemov, ki preprečujejo taljenje jeder v reaktorjih, kar bi lahko vodilo v jedrsko nesrečo.

Od začetka vojne je bila varnost Zaporožja že večkrat ogrožena, med drugim zaradi obstreljevanja območja elektrarne, prekinitev oskrbe z elektriko in pomanjkanja osebja.