Tujina

Jedrska elektrarna Zaporožje odrezana od omrežja

Energodar, 01. 10. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
58

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na tveganje nesreče v jedrski elektrarni Zaporožje, ki se sicer nahaja pod ruskim nadzorom, češ da je že teden dni izklopljena iz omrežja. Oskrbo z elektriko ji zagotavljajo dizelski agregati, situacijo pa je opisal kot kritično. Mednarodna agencija za jedrsko energijo si prizadeva čim prej obnoviti oskrbo z elektriko.

"Situacija je kritična. Zaradi ruskih napadov je elektrarna odrezana od omrežja," je sporočil Volodimir Zelenski. Z elektriko jo napajajo dizelski agregati, od katerih eden po njegovih besedah ne deluje dobro. Rusko stran je obtožil, da preprečuje popravilo električnih vodov, ki vodijo do elektrarne, in menil, da to predstavlja grožnjo za ves svet.

Jedrska elektrarna Zaporožje
Jedrska elektrarna Zaporožje FOTO: X

Gre za najdaljšo prekinitev oskrbe z električno energijo v nuklearki, največji v Evropi, odkar je nadzor nad njo leta 2022 prevzela Rusija. "To traja že sedem dni. Takšni situaciji še nismo bili priča," je opozoril Zelenski.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v torek zagotovil, da so v stiku z obema stranema, da bi čim prej obnovili oskrbo z elektriko.

Rusija in Ukrajina sta se že večkrat krivili za povzročanje grožnje jedrske nesreče in druga drugi pripisujeta odgovornost tudi za zadnjo prekinitev oskrbe z elektriko. Rusija je prejšnji teden zatrdila, da je elektrarna odvisna od zasilnega napajanja vse od napada, ki ga je pripisala Ukrajini.

Šest reaktorjev, ki so pred vojno proizvajali približno petino elektrike v Ukrajini, je od ruskega zavzetja ustavljenih. A elektrarna potrebuje elektriko za ohranjanje hladilnih in varnostnih sistemov, ki preprečujejo taljenje jeder v reaktorjih, kar bi lahko vodilo v jedrsko nesrečo.

Od začetka vojne je bila varnost Zaporožja že večkrat ogrožena, med drugim zaradi obstreljevanja območja elektrarne, prekinitev oskrbe z elektriko in pomanjkanja osebja.

zaporožje elektrarna zelenski ukrajina rusija
KOMENTARJI (58)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anonymus2562
01. 10. 2025 09.16
Je pa zanimivo kako so evropejci predvsem Nemci tiho o tem koliko Ukrajincev je dejansko sodelovalo z nacisti in pobijalo žide, poljake, ruse. Zadnji od njih preživeli je bil Ivan Marchenko a.k.a Ivan the Terrible potem pa še slavijo Bandero ustanovijo Azov bataljon, dvigujejo desne roke, kljukaste križe na tankih itd...vse to financira EU in pa ZDA no na koncu pa še jim židi pošljejo patriot sisteme ,ki sploh ne delujejo kot bi morali in rakete padajo po ukrajinski prestolnici (naključje ali namerno) čas bo pokazal ;)
ODGOVORI
0 0
AJOJ_SI
01. 10. 2025 09.15
-1
Zelenski je psihopat, po hitrem postopku ga pošlji EU na zdravljenje, da ne bo še večje škode za Ukrajino in ukrajince (ter rusko manjšino)
ODGOVORI
0 1
Primula1
01. 10. 2025 09.13
+1
Ta Zelenski je sposoben to elektrarno tudi v luft spustit, da bi le svoje dosegel. Ne nasedajte, spomnite se Severnega toka!
ODGOVORI
2 1
bbb27
01. 10. 2025 09.12
+1
se pravi, če prav razumem...rusi sami sebe napadajo lol
ODGOVORI
2 1
zakotnik
01. 10. 2025 09.11
+2
torej enako kot severni tok, rusi napadajo sami sebe...le kaj si bojo se zmislili ti ukrajinci
ODGOVORI
3 1
Anonymus2562
01. 10. 2025 09.09
+1
Kupjansk pada do 15.10 še eno lepo mesto z okoliskimi mesti bo pripadlo nazaj ruskemu prebivalstvu ,ki je bilo pred vojno tam večinsko. Slava Rusiji.
ODGOVORI
5 4
gozdar1
01. 10. 2025 09.13
-1
Za rusi ostajajo samo ruševine in zapuščena mesta.
ODGOVORI
0 1
xoxotox6
01. 10. 2025 09.07
-3
kamor stopi škorenj sovietskih imperjalističnih teroristov sejejo samo bedo,smrt,lakoto in turturo?????????
ODGOVORI
3 6
bu?e24 1
01. 10. 2025 09.07
+4
Pemzijo bom dočakau kot madmax
ODGOVORI
4 0
bu?e24 1
01. 10. 2025 09.05
+10
Pa gdo nas je porinu u ta eu nateg
ODGOVORI
12 2
Anonymus2562
01. 10. 2025 09.04
+10
Rusi napadajo svojo elektrarno, na svojem ozemlju. Bravo Zelenski idi potegni se eno črtico ker ko si zadet polovico manj bedarij govoriš ko pa ko si trezen.
ODGOVORI
12 2
gozdar1
01. 10. 2025 08.56
-7
Rusi naj od tam umaknejo vojako in nahajo uporabljat to elektrarno kot zatočišče iz koder strelajo na ukrjince. Oz še bolje spokajo domov.
ODGOVORI
5 12
Slavko BabIč
01. 10. 2025 09.00
+3
Dobro jutro ukrajinski rudar1!
ODGOVORI
5 2
bu?e24 1
01. 10. 2025 09.02
+4
Rusi streljajo nase dej majketi bruham
ODGOVORI
7 3
Slavko BabIč
01. 10. 2025 08.56
+9
kokainc na vsak način hoče, da zadeve eskalirajo in nas potegne v svojo vojno!Naj čim prej podpiše mirovna pogajanja, a jih ne sme, ker je sam takšno zakonodajo spustil v ukrajinski parlament!
ODGOVORI
14 5
Peklenšček
01. 10. 2025 08.54
+8
Tuki je se par norosti g.Zelenskega . Najprej so bili tami Ukrainci in so Rusi napadal. Ukrainci so zgubl in Rusi so prisli do elektrarne, sedaj Ukrainci napadajo elektrarno in ocitno nespametno, sedaj pa laufa elektrarna na skrge. No spet se je izkazalo da Zelenski v bistvu dela vec skode kot koristi.
ODGOVORI
14 6
Anonymus2562
01. 10. 2025 09.06
+1
Ne po mnenju Zelenskega Rusi napadajo to elektrarno.
ODGOVORI
3 2
Slavko BabIč
01. 10. 2025 08.54
+6
No, no, zahvalite ukrajinskim azovcem in kokainskemu, dva tedna nazaj je pošiljal drone na to JE!
ODGOVORI
12 6
Lujzek Biber
01. 10. 2025 08.49
+4
Do kdaj bo še ta burkež??
ODGOVORI
10 6
Stojadina-sportiva
01. 10. 2025 08.49
+4
Kake to ven mečejo, pa eni dejansko nasedajo...
ODGOVORI
9 5
davboj
01. 10. 2025 08.48
+3
Zopet drama na dramo...in kaj če ni elektrike, kdo se dejansko napaja iz el. omrežja, da je vse tako kritično? Koliko prebivalstva je v Zaporožju še ostalo, glede na rusko obleganje. Kaj si Zelenski zopet želi... je prazna denarnica?!?!
ODGOVORI
8 5
nekajpavem
01. 10. 2025 08.48
+6
Tako kot severni tok so tudi del energetskega omrežja sabotirali Ukrajinci in to je jasno. Samo so se ušteli malo, rusi so to izkoristili in iz svoje strani zaceli graditi, pred letom in pol, energetsko infrastrukturo ki bo napajala elektrarno. In potem ko jo priklopijo na svoje omrežje se lahko g.Zelenski samo se pokrije z ušesi in lastnemu narodu razloži, kaj pomenijo posamezne postavke na položnicah za elektriko....
ODGOVORI
10 4
skuripanda burns
01. 10. 2025 08.40
+20
Torej Rusi, ki imajo elektrarno pod nadzorom, obstreljujejo lastno elektrarno in ogrožajo njeno delovanje. In potem svizec zavije čokolado v folijo. Ne verjamem nobeni propagandi, ne ruski, ne ukrajinski in evropski... ampak prvo kot prvo, logika je logika, noben ne zasede pomembnega objekta zato, da bi ga potem uničil... in drugo kot drugo, zgodovina nam kaže, da ko v takih primerih obtožijo Ruse, da uničujejo lastno infrastrukturo, so za tem Ukrajinci (naprimer plinovod Severni Tok).
ODGOVORI
26 6
2fast4
01. 10. 2025 08.40
-14
Rus ni normalen...
ODGOVORI
7 21
bu?e24 1
01. 10. 2025 09.04
+2
Taki ki ti k mu serverajo pamet drugi so najbolj normalni anje
ODGOVORI
3 1
