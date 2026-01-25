Jedrski bunker naposled zgrmel v morje

Jedrski bunker, ki se je majal na robu pečine, je zdaj, ko se je zrušil, prepuščen na milost in nemilost morju, poroča BBC.
Sedemdeset let star bunker je bil zgrajen kot opazovalnica v primeru jedrske vojne. Imel je dve spalnici in osnovne bivalne prostore. Da bo ta končal v morju, so napovedovali že več tednov, oblasti pa so opozarjale ljudi, naj se ne zadržujejo v bližini.
Po podatkih Agencije za okolje ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodirajočih obal v Združenem kraljestvu. Bunker na vrhu pečine je bil ena od številnih postaj za jedrski nadzor in spremljanje vzdolž britanske obale, je pojasnila zgodovinsko raziskovalna skupina Subterranea Brittanica. Znan kot postaja Tunstall ROC (Royal Observer Corps), naj bi bila zgrajena leta 1959 in razgrajena v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.
