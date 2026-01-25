Jedrski bunker naposled zgrmel v morje

Jedrski bunker, ki se je majal na robu pečine, je zdaj, ko se je zrušil, prepuščen na milost in nemilost morju, poroča BBC.

Sedemdeset let star bunker je bil zgrajen kot opazovalnica v primeru jedrske vojne. Imel je dve spalnici in osnovne bivalne prostore. Da bo ta končal v morju, so napovedovali že več tednov, oblasti pa so opozarjale ljudi, naj se ne zadržujejo v bližini.

