Tujina

Jedrski bunker naposled zgrmel v morje

25. 01. 2026 10.07

Avtor:
A.K.
Zrušeni bunker

Jedrski bunker na pečini obale vzhodnega Yorkshira se je zaradi obalne erozije zrušil v morje. Opečnata stavba v bližini Tunstalla naj bi bila stara približno 70 let in je bila zasnovana kot opazovalnica v primeru jedrske vojne.

Jedrski bunker, ki se je majal na robu pečine, je zdaj, ko se je zrušil, prepuščen na milost in nemilost morju, poroča BBC.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sedemdeset let star bunker je bil zgrajen kot opazovalnica v primeru jedrske vojne. Imel je dve spalnici in osnovne bivalne prostore. Da bo ta končal v morju, so napovedovali že več tednov, oblasti pa so opozarjale ljudi, naj se ne zadržujejo v bližini. 

Po podatkih Agencije za okolje ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodirajočih obal v Združenem kraljestvu. Bunker na vrhu pečine je bil ena od številnih postaj za jedrski nadzor in spremljanje vzdolž britanske obale, je pojasnila zgodovinsko raziskovalna skupina Subterranea Brittanica. Znan kot postaja Tunstall ROC (Royal Observer Corps), naj bi bila zgrajena leta 1959 in razgrajena v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

ap100
25. 01. 2026 10.52
torej imamo napačne podatke o površini združenega kraljestva - nič je ne zmanjšujejo
Odgovori
0 0
Cmrlj3
25. 01. 2026 10.34
Opazovalnica in bunker nista ista stvar...
Odgovori
0 0
jugatneme
25. 01. 2026 10.21
Torej se Yorkshir zmanjšuje....
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 01. 2026 10.19
Od tita bunker?
Odgovori
0 0
bibaleze
