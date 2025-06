Jedrski objekt Fordo po napadu: dim, luknje in kraterji

ZDA so v noči na nedeljo napadle iranske jedrske objekte v Fordu, Natanzu in Isfahanu. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so ZDA v "spektakularno uspešnih" zračnih napadih "povsem uničile" tri iranske jedrske lokacije.

Ameriška vojska, ki je operacijo poimenovala Polnočno kladivo, je med napadom na jedrske tarče uporabila ameriške bombe GBU-57, znane tudi kot "uničevalke bunkerjev" (angleško: bunker busters) ter rakete.

Satelitski posnetki z območja kažejo, kakšno razdejanje so povzročili ameriški napadi. Na območju objekta Fordo so zazevali globoki kraterji in luknje, na mestih napada pa se je v času, ko so bile fotografije posnete, še vedno valil dim.